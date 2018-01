Neu gier erwünscht: Wieso, weshalb, warum?

Baden-Baden - "Der, die, das. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm." Tüfteln, Basteln, Konstruieren oder in die Zauberflöte von Mozart eintauchen: Das alles und noch viel mehr können seit Herbst wissbegierige, kreative und schlaue Grundschüler ab der zweiten Klasse. Voraussetzung: Ihre Schule muss sie für die Hector-Kinderakademie mit Sitz in Varnhalt gemeldet und die Eltern ihr Einverständnis gegeben haben.

Hintergrund

"Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen", heißt es in dem Lied der Sendung Sesamstraße weiter, die am 8. Januar 1973 erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen war. Und viel fragen sollen auch die kleinen Forscher im Einzugsgebiet von Bühl, über Baden-Baden und Rastatt bis nach Kuppenheim. Insgesamt 125neugierige Kinder sind für diese besondere Fortbildung mit 50 verschiedenen Kursen angemeldet worden.

Darunter sind im ersten Halbjahr so unterschiedliche Kurse wie Japanisch für Anfänger, Trickfilmwerkstatt, Ideentheater, Bildhauerei und das Programmieren eines Minicomputers (Informatik). Das freiwillige zusätzliche Angebot für besonders pfiffige Grundschüler hat in diesem Jahr in den Herbstferien begonnen (wir berichteten). Man sei sehr gut gestartet, "es klappt alles sehr gut", sagt Evi Wandler, Leiterin der Grundschulen in Varnhalt und Neuweier und zusätzlich Geschäftsführerin der Hector-Kinderakademie, die eine Bereicherung der vielfältigen Bildungsangebote der Stadt Baden-Baden und Umgebung sein soll.

Bei der Einrichtung handelt es sich um ein freiwilliges zusätzliches Angebot für Begabte mit dem Ziel einer ganzheitlichen Förderung. Dies geschieht durch einen Einstieg in neue und die Vertiefung bereits vorhandener Wissensgebiete sowie durch die Entdeckung und den Ausbau persönlicher Begabungsschwerpunkte. Darüber hinaus sollen die Schüler zu selbstständigem und entdeckendem Arbeiten angeregt und ihre Sozialkompetenz gefördert werden.

Evi Wandler sieht in dieser Sonderbetreuung auch eine Gleichbehandlung, denn Schüler mit Legasthenie (Lese- und Rechtschreibschwäche) oder Dyskalkulie (Rechenschwäche) erhielten beispielsweise auch eine gezielte Förderung. Und die besonders Klugen hätten ein Recht, ihrem Forscherdrang nachgehen zu können. In erster Linie gehe es der Einrichtung darum, dass der besonders große Wissensdurst der Hochbegabten gestillt werde, betont die Schulleiterin. Und der Anfang sei sehr vielversprechend. Evi Wandler hat in der Zwischenzeit viele Kinderkurse besucht und viele positive Rückmeldungen erhalten.

Jeweils 25 verschiedene Unterrichtsfächer pro Halbjahr werden angeboten. Die Kinder können sich ihre Wunschthemen aussuchen und bis zu drei belegen. Das entscheidet letztlich die Akademie. Für die Kurse, jeder findet in der Regel zwölfmal 45 Minuten (zusammen neun Stunden) an den Wochenenden nachmittags oder in den Ferien statt. Mit jeweils sechs bis acht Teilnehmern sind rund 30 große Experten für kleine Forscher gefunden worden. Evi Wandler freut sich, dass sich "so viele tolle Dozenten bereiterklärt haben", hier mitzumachen. Und sie ist begeistert davon, "mit wie viel Herzblut sie dabei sind" und wie viel Mühe sie sich mit der Vorbereitung gegeben haben.

Es seien bei weitem nicht nur sehr engagierte Pädagogen, die sich für diese Kurse gemeldet hätten, unter den Dozenten, erklärt die Geschäftsführerin, sondern auch andere Fachleute wie beispielsweise die Diplom-Regisseurin Britta Amtsberg, der Maschinenbautechniker und Werkzeugmechaniker Niclas Regending, die Kunsthistorikerin Ermengard Hlawitschka-Roth und der Wildbiologe und Wolfforscher Peter Sürth. Der habe die Kinder schon mal aufgefordert, sich auf den Boden zu legen und ihnen dann gezeigt, wie sich ein Wolf vor dem Aufstehen genüsslich strecke, erzählt Evi Wandler fasziniert. Diese spezielle Weiterbildung wird von der Hector-Stiftung unter der Trägerschaft des Kultusministeriums Baden Württemberg finanziert. Inzwischen gibt es etwa 63Kinderakademien im Land.

Zu den Kooperationspartnern vor Ort zählen unter anderem das Gymnasium Hohenbaden und die Klosterschule vom Heiligen Grab, die Steinbacher Grundschule, die Theodor-Heuss-Schule und die Bachschlossschule in Bühl, der Südwestrundfunk, das Stadtmuseum, die Stadtbücherei und das Toccarion. Die Universität Tübingen begleitet das Vorhaben wissenschaftlich. Ziel ist es, herauszufinden, welche Begabungen und Interessen durch die Arbeit der Kinderakademie besonders gefördert werden - frei nach dem Motto: "Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!"