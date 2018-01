Pfiffige Mischung aus Comedy und Leistungssport

Baden-Baden (co) - Nach der fulminanten Premiere des Vorjahres gastierte die gemeinsame Turn-Gala des Badischen und des Schwäbischen Turnerbundes auch diesmal wieder im erneut ausverkauften Festspielhaus. Getragen von einer grandiosen Atmosphäre zeigen Künstler aus aller Welt in 15Städten Baden-Württembergs turnerische Höchstleistungen. Nachdem im vergangenen Jahr der Fokus neben den akrobatischen und ästhetischen Darbietungen der Spitzenklasse noch stark auf dem musikalischen Sektor lag, galt diesmal allein den Athleten die volle Aufmerksamkeit. Hämmernde Beats und eingängige Rhythmen unterstützten zusammen mit einer tollen Lichtshow dennoch das attraktive Programm, das von den Zuschauern durch permanenten Szenenapplaus und begeisterten Jubel getragen wurde. "Wahnsinn" war der am häufigsten gehörte Ausruf an diesem Abend, und auch die vielen ganz jungen Zuschauer folgten atemlos dem pfiffigen Mix aus Hochleistungssport und Comedy unter dem diesjährigen Motto "Kaleidoskop". Wie im Vorjahr eröffneten die Kinder des Turnerbundes Sinzheim als regionale Gruppe das Programm und hüpften quirlig über die Bühne und diverse Gerätschaften. Dazwischen erntete die 92-jährige Johanna Quaas, älteste aktive Wettkampfturnerin der Welt und elffache deutsche Seniorenmeisterin, tosenden Beifall für ihre Übung am Barren. Mit mehreren Darbietungen präsentierte sich die rhythmische Sportgymnastikgruppe SKC Tabea aus Halle, die mit mehr als 20 abgeräumten Titeln zu den Besten der Szene gehört. Ihre Inszenierungen glänzten durch außergewöhnliche Biegsamkeit und Fantasie: etwa bei einem gemeinsamen, üppig roten Abendkleid, das gleich vier Damen untrennbar miteinander verband und dessen Faltenwurf in höchster Eleganz ästhetische Verwicklungen schuf. Das Duo Mamo aus Äthiopien beeindruckte mit aberwitzigen Salti und Überschlägen, wobei der liegende Artist seinen Partner mit den Füßen in wirbelnden Rollen durch die Luft schleuderte. Eine witzige Performance lieferte Tobias Wegner als "Wall Clown", dessen simple Verdrehung der Perspektive verblüffende Resultate bewirkte. TJ-Wheels Till Schleinitz balancierte auf Rollen, Bällen und Brettern und sauste jonglierend auf Rollschuhen durch die Halfpipe. In ihrer charmanten Show sprangen die Artisten des Cirque la Compagnie vom Teeterboard (Schleuderbrett) aus in die Lüfte und landeten in den Stangen einer Pyramide, was entgegen der Schwerkraft federleicht wirkte. An Anmut kaum zu überbieten war der Tanz des Kanadiers David Locke am Cyr-Wheel, das an das gute alte Rhön-Rad erinnert, aber deutlich filigraner und mit farbigen Leuchtmitteln ausgestattet ungemein ästhetisch wirkt. Am Vertikaltuch schwebte Yuliya Raskina über die Bühne, Sportakrobatik vom Feinsten zeigten drei junge Damen der russischen Nationalmannschaft. Equilibristik in Vollendung bot Danilo Marder bei seiner Handstandakrobatik. Er imponierte mit brillanter Technik und einer Mischung aus Eleganz und Kraft. Auch bei der tempogeladenen Show der Catwall Acrobats auf dem Butterfly-Trampolin mit schrägen Seitenwänden wollte der tosende Beifall kein Ende nehmen. Das Turn-Gala-Showteam rundete das begeisternde Programm mit rhythmischer Sportgymnastik ab.

