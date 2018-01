Frenetischer Beifall begrüßt die neuen Regenten



Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Mit ihrer zauberhaften Kür haben die Prinzenpaare des Festkomitees der Baden-Badener Fastnacht bereits bei ihrer Proklamation Geschichte geschrieben. Regiert werden die Kurstadtnarren in dieser Kampagne von Prinz Nicolas I. und ihrer Lieblichkeit Selina I., den Narrensamen führen diesmal Prinz Felix I. und seine Lara I. an. Die Fastnachtsgala ist nun endgültig im bis auf den letzten Platz ausverkauften Bénazetsaal angekommen. Mehr Stimmung geht nicht, die ganze Nacht über herrschte gute Laune pur, ob auf der Tanzfläche, während des Programms oder im Anschluss an der Bar. Comedian Max Ruhbaum vom hiesigen Theater führte mit seinem munteren Geplauder durch die Veranstaltung, die von einem Gardemarsch mit Vertreterinnen aus neun Vereinen der Westpfalz eröffnet wurde. Mit den Humba-Buwe aus Kaiserslautern, ihren alten Schlagern und neuen Liedern, hielt noch mehr urige Stimmung Einzug. Als exzellente Stimmungsmacher, die in ihren Lederhosen auch schon mal auf den Tischen im Saal tanzten, rissen "Die Original Besenbatscher" die ausgelassenen Narren mit. Bei einem Medley der Mühlburger Carneval-Gesellschaft ernteten die Deutschen Meister und Vizemeister als Tanzpaare und Tanzmariechen rauschenden Beifall. Hansy Vogt alias "Frau Wäber", bekannt aus vielen Fernsehauftritten, punktete bei der Gala mit seinem herrlichen Witz, bevor dann vier Menschen ganz stark sein mussten. Doch es flossen Tränen bei der Verabschiedung der Prinzenpaare Philipp I. und Christine I. sowie des Kinderprinzenpaares Lysander I. und Fenja I., die ihre Insignien der Macht nach einer tollen Kampagne abgeben mussten. Erwartungsvolle Stille breitete sich aus, während die auf den Tischen bereitliegenden Leuchtstäbe geschwenkt wurden, als plötzlich aus dem Nichts eine Leuchtkugel wie ein Komet quer durch den Saal rauschte und ein Banner auf der Bühne in Brand setzte, während bengalisches Feuer aufschoss und sich goldene Luftschlangen von der Decke ringelten. Frenetischer Beifall und stehende Ovationen begrüßte das neue Stadtprinzenpaar Nicolas I. (Grimm) und Selina I. (Maurer) sowie das bezaubernde Kinderprinzenpaar Felix I. (Ederer) und Lara I. (Hatz). Beide Kinder lieben Sport, während Lara zudem gerne Musik hört und malt, engagiert sich Felix beim DRK. Als erstes Prinzenpaar in der Geschichte standen Nicolas und Selina vor zwölf Jahren bereits als Kinderprinzenpaar gemeinsam auf der Bühne. Beide sind ebenfalls sehr sportlich und aktive DFCV-Fastnachter, sie ist Erzieherin, er widmet sich beruflich dem Radsport. Alle vier Regenten hielten ihre Reden auswendig, und es war ein bewegender Moment, als die beiden Großen gemeinsam mit dem Wasentrio unter dem Jubel der Narren "Jetzt ist der Teufel los, wir sind wieder da" anstimmten. Mancher hatte feuchte Augen angesichts des anrührenden Ehrentanzes der beiden Prinzenpaare, der erstmals alle vier Tollitäten im liebevollen Reigen miteinander vereinte. Der Einmarsch des Bonner Stadtsoldaten-Corps war danach ein opulenter Augenschmaus. Die schmucken Burschen lieferten eine Show der Superlative ab mit ihren fliegenden Mädchen beim kurfürstlichen Tanz oder dem Säbeltanz und konnten in tosendem Beifall baden. Mit einem tollen Schautanz der Prinzengarde der Karnevals-Union Miesau um den Rheingoldschatz endete dann zwar das Programm, aber noch lange nicht der Abend.

