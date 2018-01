Letzte Fahrt für viele Weihnachtsbäume

Sinzheim - Eine blaue Linie zeichnet Karolina Mayer auf eine Kopie des Sinzheimer Straßenplans. Sie und Hannah Drapp knobeln zusammen mit Michael Rady, welche Route sie am besten in die Litzlung führt. So wie die drei stecken noch einige Leute an diesem Samstagvormittag auf dem Windener Schulhof die Köpfe über irgendwelchen Sinzheimer Straßenplänen zusammen.

Sie gehören zu den rund 25Jugendlichen des Musikvereins Winden, die bei den Häusern in der Stabsgemeinde die ausrangierten Weihnachtsbäume abholen. Seit neun Jahren nimmt der musikalische Nachwuchs vielen Personen die Arbeit ab, den Christbaum an einem Sammelplatz abgeben zu müssen. Das Einsammeln der Bäume nennen die Jungmusiker "Aktion Knut", angelehnt an einen skandinavischen Brauch am St.-Knuts-Tag, der das Ende der Weihnachtszeit markiert.

Es dauert noch kurze Zeit, bis die verschiedenen kleinen Gruppen ihre Routen durch Sinzheim und die Teilorte abgesteckt haben. Kurz bevor die beiden verantwortlichen Jugendbeauftragten Marina Hensel und Julia Bauer das Startkommando geben, stellt der Vorsitzende des Musikvereins, Albrecht Huck, alle Beteiligten noch zu einem "großen Familienfoto" zusammen.

Dann geht es los: Schnell setzen sich die Jugendlichen mit den Erwachsenen in die Autos. Der Tross bewegt sich langsam den "Buckel" hinunter Dorf-auswärts. Auch ein Traktor mit einem besonders großen Anhänger tuckert in der Knut-Kolonne mit sowie ein schicker gelber Pkw mit Ladefläche. Der Anhänge dieses Pick-ups wirkt wie ein Riesenkäfig für richtig viele Weihnachtsbäume.

Im Nu ist der Tross mit den leeren Fahrzeuganhängern in alle Himmelsrichtungen verschwunden. Marina Hensel gehört zu denjenigen, die in Kartung Bäume einsammeln. Erster Halt ist in der Kartunger Straße gegenüber der Schule. Dort liegen in einem Hof drei Tannenbäume. Während Marina Hensel mit den Bewohnern dort ins Gespräch kommt und den Geldbetrag für das Mitnehmen und die fachgerechte Entsorgung erhält, wuchtet Simone Faulhaber einen der Bäume auf den Anhänger.

Es muss ihr gelingen, die Bäume aufrecht so zu platzieren, dass in den kleinen Anhänger viele Exemplare passen. "Im Zweifelsfall habe ich immer eine Gartenschere dabei", sagt sie. Inzwischen schleppt ihr Mann Ralf Nesselhauf zwei weitere Bäume von der gegenüberliegenden Straßenseite auf den Anhänger.

Für jeden abgeholten Baum gibt es drei Euro, die direkt in die Jugendkasse fließen, erläutert Marina Hensel. "Meistens runden die Leute den Betrag auf", freut sich sie über die Wertschätzung dieser Aktion.

Mittlerweile hält Ralf Nesselhauf mit seinem Auto einige Meter weiter am Straßenrand an. Damit die anderen Verkehrsteilnehmer gewarnt sind, leuchtet die Warnblinkanlage. Simone Faulhaber, ihre Tochter Tamara und Marina Hensel gehen die Kartunger Straße weiter entlang mit einem kontrollierenden Blick in die Höfe. Plötzlich zieht Simone Faulhaber ihren rechten Schuh aus und leert ihn aus, "das Reisig in den Schuhen pikt", sagt sie etwas verlegen.

Kurze Zeit später befindet sich die Gruppe in einer Seitenstraße. Dort hat ein älterer Bewohner den abgezierten Christbaum auf einen Anhänger gestellt. Er wartete im Hof, um mit den Mitgliedern des Musikvereins einige Worte zu wechseln.

Dann erhält Marina Hensel plötzlich eine Kurznachricht über das Mobiltelefon. Sie liest laut vor: "Lieber Knut, bitte auch bei uns den Baum abholen". Sie freut sich, dass die Unternehmung so großen Zuspruch findet. Einige Male haben die Organisatoren im Gemeindeblatt und in der Tageszeitung die Bevölkerung zuvor darauf hingewiesen, dass spätesten um zehn Uhr morgens an diesem Samstag der alte Weihnachtsbaum zur Abholung bereitstehen muss. Die Jugendleiterin erzählt von rund 300 eingesammelten Tannenbäumen im vergangenen Jahr.

Rasch ist der kleine Anhänger voll beladen. Einige Christbäume sehen noch ganz gut aus, andere sind dürr. Manche duften wunderbar nach Tanne. Die Gruppe unterbricht das Sammeln, um den Anhänger zu leeren. Sie fahren auf einen Platz bei den Gemeindewerken, wo sie wieder auf die Gruppe mit dem gelben Pick-up treffen - auch deren eindrucksvoller Anhänger ist mit Bäumen gefüllt. Später wird auf dem Platz ein weiterer Aktiver des Musikvereins einen Häcksler aufstellen und die vielen Christbäume klein schneiden.