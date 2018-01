Spannende Spiele um Stadtmeister-Titel

Baden-Baden - Bei der 33.Hallenfußball-Stadtmeisterschaft konnte der FV Sandweier gestern Abend den Siegpokal entgegennehmen und sicherte sich damit die Fahrkarte zum BT-Mittelbaden-Cup. Einen tollen Überraschungserfolg feierte die A-Jugend des FV Baden-Oos, die bei den Reservemannschaften triumphierte.

Alle acht Baden-Badener Vereine waren bei der vom FV Baden-Oos unter der Turnierleitung von Thomas Fritz ausgerichteten Hallenfußball-Stadtmeisterschaft angetreten und kämpften zwei Tage lang hart, aber zumeist fair um Pokale und Preisgelder. Es gab teils hohe Tordifferenzen und manchen unerwarteten Spielverlauf.

Bei den Spielen um Platz drei besiegte bei der Reserve der FC Lichtental II den TC Fatihspor II mit 5:0, während sich der FV Baden-Oos I bei den ersten Mannschaften mit 4:2 gegen den FC Lichtental I durchsetzen konnte. Spannend waren beide Finalspiele allein schon durch die ungewöhnliche Paarung. Die A-Jugend des FV Baden-Oos III war als Reservemannschaft angetreten, da der SC Baden-Baden kein eigenes Team stellen konnte. Was kaum einer für möglich gehalten hatte: Zielstrebig verfolgten die Jungs ihren Weg ins Finale mit teils hohen Vorrundensiegen. Ironischerweise standen sie in der Finalbegegnung dann mit dem Team FV Baden-Oos II den Mannen des eigenen Vereins gegenüber. Doch die Jugend zeigte keinerlei Respekt, bewegte sich wieselflink und lehrte auch diesen Gegner das Fürchten. Ihr Keeper Lukas Mack lieferte zudem einige glänzende Paraden ab, so dass die überglücklichen Jungs ihre Vereinskameraden mit 7:2 aus der Halle fegten.

Mit dem FC Varnhalt I hatte es bei den ersten Mannschaften unerwartet mal wieder einer der kleineren Vereine bis ins Finale geschafft, während den FV Sandweier I wohl viele im Visier hatten. Schon in der ersten Minute fiel ein Tor für die späteren Sieger, insgesamt wurde in der ersten Halbzeit jedoch mehr auf Sicherheit und Taktik gesetzt. Turbulenter ging es danach weiter, Fernschussmeister waren am Werk bei den nächsten Treffern für Sandweier, während Varnhalt einen Fehler in der Abwehr für ein zweites Tor nutzte. Letztlich sicherte sich der FV Sandweier I mit 6:2 den Stadtmeister-Titel, der FC Varnhalt I dürfte trotzdem glücklich sein über den Vizemeister.

Auf Platz drei kam Titelverteidiger FV Baden-Oos I, der FC Lichtental I erreichte Platz vier, gefolgt vom FV Haueneberstein I auf Rang fünf und TC Fatihspor I auf dem sechsten Platz. Bei den Reservemannschaften sicherte sich der FC Lichtental II den dritten Platz, auf Platz vier kam der TC Fatihspor II vor dem FV Sandweier II auf dem fünften und dem FC Varnhalt II auf dem sechsten Platz.

Zum besten Spieler des Turniers und gleichzeitig Torschützenkönig mit elf der insgesamt 200 Treffer wurde Timo Ganther von der A-Jugend des FV Baden-Oos gewählt, bester Torwart wurde Damian Stebel vom FV Sandweier I. Ehrenpräsident Wolfrüdiger Endriss überreichte zusammen mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Simone Zoller von der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau die Pokale und Geldpreise nach einer Gedenkminute für den im November verstorben Schiedsrichter Jürgen Dreher.