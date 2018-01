In fröhlichen Runden durch das Jahr

Baden-Baden - Von großer Herzlichkeit waren der Jahresrückblick und die Programmvorschau der Seniorengemeinschaft Steinbach geprägt, die kürzlich zahlreiche Besucher im Rahmen eines geselligen Nachmittages im Marienhaus erlebt haben.

Mit einem ökumenischen Dankgebet, gestaltet durch Diakon Engelbert Baader von der katholischen und Pfarrer Jürgen Knöbl von der evangelischen Kirche, nahm die kleine Feier ihren Anfang.

"Von guten Mächten wunderbar geborgen" lautete das Thema der Andacht, das die seit 39 Jahren amtierende Vorsitzende der Seniorengemeinschaft, Irmgard Schneider, in ihrer Begrüßung aufgriff. Sich die Zeit zu nehmen, zu lieben und geliebt zu werden, freundlich zu sein und anderen zu helfen, wertete sie als wahren Schlüssel zum Glück. Musikalisch lockerte ein Bläserquartett der Stadtkapelle Steinbach unter der Leitung von Marc Schneider mit kurzen Beiträgen das Nachmittagsprogramm auf.

In ihrem Text zur Besinnung sprach Christa Burkert allen Trost durch Gott zu, die sich einsam und verlassen fühlten und sich auf Irrwegen und in Sackgassen verloren glaubten.

Heike Weyh und Hans Kase erinnerten in ihrem Jahresrückblick an eine Vielzahl von Aktivitäten wie den "Krumbiere-Zauber", den Besuch bei Obst- und Weinbauern in der Ortenau "leider ohne Weinprobe", einen Spielenachmittag, das Thema Äpfel beim Sommerfest, Stippvisiten in der Autobahnkirche oder bei der Landesgartenschau in Bad Herrenalb sowie Ausflüge in die Pfalz oder ins Uhrenmuseum in Furtwangen. Der Pastoralreferent für das Rebland, Klaus Kassautzki, ermunterte in seinem Grußwort dazu, im fortgeschrittenen Alter nicht auf das zu schauen, was nicht mehr geht, sondern auf die reiche Ernte, die ein langes Leben mit sich bringt. So sei es beispielsweise ein kostbarer Schatz, mit der Seniorengemeinschaft in fröhlicher Runde zusammenzusitzen und eine Vielzahl von Unternehmungen zu erleben.

Denn auch im laufenden Jahr erwartet die Mitglieder wieder ein reichhaltiges Programm mit monatlichen Treffen. Neben der Senioren-Fastnacht, einem "Babbel-Nachmittag über gestern und heute" oder einer biblischen Weinprobe (diesmal mit Wein) sind viele schöne Ausflüge wie zum Kloster Neusatzeck oder zum Orgelmuseum in Waldkirch, ein süßer Besuch der Konfitüren-Welt in Utzenfeld sowie die Saisonabschlussfahrt durch das Elsass und den Bienwald zum Kakteen-Land in Steinfeld geplant. Hans-Joachim Koß berichtete humorvoll über die geselligen Aktivitäten der sehr aktiven Boule-Gruppe, bei der für weniger bewegliche Mitspieler gerne die Kugeln mit aufgehoben werden.

Johann Lorenz erteilte der Kassenführung Entlastung. Hat die Seniorengemeinschaft "ein paar Mark übrig", werden diese laut der Vorsitzenden Irmgard Schneider einem guten Zweck gespendet. In diesem Jahr kann sich die christliche humanitäre Bruderhilfe über 300 Euro freuen, die notleidenden Senioren in der Ukraine zugute kommen.

Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner dankte der Vorsitzenden und ihrem Team dafür, den Teilnehmern mit ihren Veranstaltungen immer wieder "neue Horizonte zu eröffnen". Er wies bereits jetzt auf die 40.Ausgabe der Mittelalterlichen Winzertage in diesem Jahr hin sowie das 700. Todesjahr von Meister Erwin, dem berühmtesten Steinbacher Sohn und (Mit-)Erbauer des Straßburger Münsters.