Vier versierte Virtuosen am Vibraphon

Baden-Baden - Es war eine grandiose Idee, die die beiden Percussionisten der Baden-Badener Philharmonie, Thomas Fink und Malte Rettberg, hatten: eine Matinee für Percussion. Ein gut besetzter Weinbrennersaal und langanhaltender Applaus, angereichert mit lauten "Bravo"-Rufen, waren am Ende der Dank dafür.

Und in der Tat war das, was Fink und Rettberg gemeinsam mit dem Schlagzeuger des SWRSymphonieorchesters, Franz Bach, und Solokünstlerin Babette Haag an den unzähligen Instrumenten darboten ein wahrer Ohrenschmaus und höchst anspruchsvoll obendrein.

Bereits in der Ankündigung dieses außergewöhnlichen Musikereignisses war zu lesen: "Lange vorbei sind die Zeiten, in denen Schlaginstrumente wie große Trommel oder Becken nur ,nebenher' gespielt werden. Das Repertoire der heutigen Zeit erfordert spezialisierte Virtuosen, die erst nach jahrelangem Studium der Herausforderung des Spielens unterschiedlichster Instrumente gewachsen sind." Und genau das trifft zu: Einen der vier Musiker hervorzuheben, würde den anderen nicht gerecht werden. Jeder Einzelne ist ein Ausnahmekönner in Sachen Schlagwerk. Das furiose Finale allerdings, das Babette Haag - mit rhythmischer Unterstützung der Männergarde - am Marimbaphon alleine bestritt, kann nicht hoch genug eingestuft werden. "Marimba Spiritual" hieß das Stück von Miki Minoru, bei dem der gleichzeitige Einsatz von vier Mallets noch zum Unspektakulärsten gehörte. Mit sportlicher Höchstleistung kann dass, was Haag da auf die Klangplatten zauberte, durchaus verglichen werden.

Ohnehin standen die Stab-Spiele im Mittelpunkt der rund 100-minütigen Matinee. Begonnen hatte der Vormittag mit dem 18-minütigen "Millenium Bug" von Giovanni Sollima, bei dem sich die vier Musiker zunächst einmal gemeinsam am Marimba eingrooven konnten. Unterteilt in mehrere Sätze gehörte auch dazu, die Stäbe eines Vibraphons mit dem Bogen eines Kontrabasses zu streifen, was sehr eingehende Töne zum Vorschein brachte. Damit war des Außergewöhnlichen aber noch nicht genug: Fink und Rettberg brachten es fertig, mit auftitschenden Tischtennisbällen einem Marimba wohlwollende Tonfolgen zu entlocken.

Bei dem Stück "Kettenreaktion", das Rettberg selbst komponiert hatte, zeigte er im Zusammenspiel mit Partner Fink die ganze Bandbreite, die man einer Snare Drum, bei außergewöhnlich hohem Tempo und überwältigender Synchronisation entlocken kann. Dazwischen lagen die beiden Stücke für Marimbas: Maurice Ravals "Alborada del Gracioso" und Toru Takemitsus "Rain Tree".

Nach der Umbaupause folgten das Stück für Vibraphon "Sculpture 3" von Rüdiger Pawassar sowie "Trio per uno" von Nebojsa Jovan Zivkovic für drei Marimbaphone. Das krönende Finale gestalteten die vier Berufsmusiker im wahrsten Sinne des Wortes mit ganzem Körpereinsatz.

Franz Bach schrieb das Stück "4 Bodies Music", bei dem lediglich der eigene Körper als Klangkörper dient, unterstützt durch Rufe und Zischgeräusche - ein wahrhaft würdiger Abschluss eines sehr rhythmischen und hochklassigen Percussion-Vormittags im Kurhaus.