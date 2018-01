Ärgernis illegale Ferienwohnungen Von Florian Krekel Baden-Baden - Wer auf bekannten Internetportalen wie Airbnb und HRS nach Ferienwohnungen und Fremdenzimmern in Baden-Baden sucht, erhält mehrere Hundert Treffer. Das Problem für die Kurstadt: Das sind deutlich mehr, als angemeldet sind. Hintergrund Kurtaxe zahlen in Baden-Baden laut städtischer Auskunft nämlich nur 238 Pensionen und Anbieter von Ferienzimmern. Die Stadt plant deshalb, gegen die "illegalen" Ferienwohnungen vorzugehen. Das gab Oberbürgermeisterin Margret Mergen jüngst im Gemeinderat auf Anfrage der Grünen-Stadträtin Astrid Sperling-Theis bekannt. Doch ein Zuwiderhandlungsverbot ist nicht so einfach umzusetzen. Denn gerade auf dem Portal Airbnb bieten manche auch zunächst anonym ein Zimmer an. Die Verwaltung muss also in einem solchen Fall ein entsprechendes Zimmer erst mieten und wieder stornieren, um die Adresse zu erfahren. "Die Adresse kann dann mit der Liste der Kurtaxenzahler und somit angemeldeten Ferienwohnungen abgeglichen werden", erklärt Stadtpressesprecher Roland Seiter. Zugleich macht er klar: Wer entsprechende Ferienappartments und Übernachtungsmöglichkeiten anbiete, der Meldepflicht aber nicht nachkomme und keine Kurtaxe abführe, begehe eine Ordnungswidrigkeit. Der Stadt geht dabei nicht nur die Kurtaxe durch die lappen, sondern auch teurer und dringend benötigter Wohnraum wird blockiert. Die Verwaltung sei aber aktuell dabei, etwa Airbnb zu durchforsten und so weit wie möglich alles abzuklären. Mit einem Abschluss der Recherchen rechnet die Verwaltung Seiter zufolge in der ersten Jahreshälfte 2018. "Kann nur an Ehre der Menschen appellieren" Ärgerlich und mit finanziellen Verlusten verbunden ist eine nicht angemeldete Ferienwohnung aber nicht nur für die Stadt. Denn, so macht Seiter klar: Wer eine Ferienwohnung anbietet, braucht eigentlich entsprechende Brandschutzmaßnahmen und Fluchtwege sowie eine Möglichkeit der An- und Abfahrt. Ist eine Ferienunterkunft nicht als solche bei der Stadt bekannt, könnte das im Schadensfall zu Problemen mit der Versicherung führen. Auch für die Baden-Badener Kur- und Tourismus GmbH sind die illegalen Ferienwohnungen ein Ärgernis. Handhabe hat deren Chefin Nora Waggershauser aber keine. "Ich kann nur an die Ehre der Menschen appellieren", sagt sie. Alle, die in Baden-Baden touristische Übernachtungsmöglichkeiten anböten, profitierten von den Einrichtungen der Kurstadt und von der Vermarktungsarbeit von Verwaltung und Tourismus GmbH. "Dann sollte man auch so fair sein, dafür einen gewissen Beitrag abzuführen", so Waggershauser.

