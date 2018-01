"Das war gar nicht so einfach"

Dass im Hause Birtner so viel gewusst und richtig beantwortet wird, ist kein Zufall: Immerhin ist jeder in der Familie leidenschaftlicher BT-Leser - seit Jahrzehnten. Gut, Victoria mit ihren 27 Jahren sowie ihre 19-jährige Schwester Katharina sicherlich noch nicht ganz so lange wie Mama Elke und Papa Rolf-Dieter.

Als "gar nicht so einfach" bezeichnete Gewinnerin Victoria das jüngste Jahresrätsel. Gewinnen steckt zwar quasi schon in ihrem Namen, für die eine oder andere Frage musste aber dennoch das Internet herhalten. "Ich finde es besser, wenn man sich etwas bemühen muss, um ein Rätsel zu lösen", sagt die Angestellte der Deutschen Bahn, die täglich von Muggensturm zum Arbeitsplatz nach Mannheim pendelt. Mit der Bahn versteht sich, damit auch genügend Zeit bleibt, in aller Ruhe die regionale Tageszeitung zu studieren. "Die schwerste Frage war die mit dem Promi, der seinen Leibwächter fotografierte", sagte Mutter Elke, die ebenfalls am Rätsel teilnahm, den Sieg aber ihrer Tochter gönnt.

Was mit dem Gutschein gekauft wird, ist noch nicht geklärt. Die Chancen für eine Extraportion Futter für Zwergkaninchen Timmy stehen aber recht gut. Danach sollte für die sportbegeisterte Victoria - der Sportteil des BTs wird täglich zuerst gelesen - noch etwas für ihre eigenen Interessen übrigbleiben.

Insgesamt haben sich in diesem Jahr wieder mehr als 200 Leser per Mail, Fax oder Postkarte an dem Rätsel beteiligt, bei dem mit zehn kleinen Fragen ein Blick auf die kleinen Geschichten geworfen wurde, die 2017 in Baden-Baden Schlagzeilen gemacht hatten. In der Folge fettgedruckt die richtigen Lösungen im Überblick. Es ist ein Storch, der am 9. Januar mit dem Kälteeinbruch seine ganz eigenen Probleme hatte und völlig entkräftet auf einem Autodach an der Autobahnraststätte notlandet und von der Polizei gerettet wird. Im Februar dann malen Kinder der Realschule und der Werkrealschule Lichtental für den Global Stone Garden Kieselsteine bunt an. Das Kunstwerk ist anlässlich des G-20-Treffens für einige Monate im Innenhof des Rathauses zu sehen. Baumfällungen des Forstamtes sorgen im März für Diskussionen im Forstausschuss - und für mehr Sonne im Jägerweg in der Cité. Im Mail stellt Architekt Herbert Basler die Pläne für den neuen Kiosk am Leopoldsplatz vor. Im Juni sucht die Feuerwehr nach einem Mann, der aber nicht ertrunken ist, wie zunächst vermutet, sondern am Strandbad Sandweier unter einem Baum liegt und schläft. Da die Einsatzfahrzeuge wegen parkender Autos kaum an ihr Ziel kommen, werden in den Tagen danach Halteverbotsschilder aufgestellt. Ende Juni ist dann der ehemalige US-Präsident Bill Clinton in der Stadt unterwegs. Unter anderem schießt er ein Erinnerungsfoto von seinem Leibwächter, was wiederum im BT auf einem Foto festgehalten wird. Ende Juli dann bekommt der Wildnispfad mit der Erlebnisplattform Adlerhorst seine Attraktion zurück. Ende September wird Roland Kaiser zum neuen Sozialdezernenten von Baden-Baden gewählt. Im November berichten wir über die Durchwachsene Silphie, eine unscheinbare gelb blühende Pflanze, mit deren Hilfe der Giftstoff PFC aus dem Boden geholt werden soll. Im Dezember schließlich fällt das Gartenamt einen 140 Jahre alten Mammutbaum in der Lichtentaler Allee. Übrig bleibt nur ein sechs Meter hohes Stammstück, das in diesem Jahr eine Rolle bei einer Kunstaktion spielen soll - und deshalb möglicherweise auch beim rätselhaften Jahresrückblick auf 2018 wieder im BT auftauchen wird. Wetten, dass...!?