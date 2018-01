Großbaustellen bis ins Jahr 2021 Von Harald Holzmann Baden-Baden - Neue Ortsmitte, Sanierung der Karlsruher Straße, neuer Einkaufsmarkt, neuer Kreisverkehr: Haueneberstein hat "baustellenmäßig einiges vor der Brust". Das sagte Bürgermeister Alexander Uhlig am Montag in der Sitzung des Ortschaftsrats. Von Mitte 2018 bis Ende 2021 werden Bagger zum ständigen Ortsbild der Eberbachgemeinde gehören. "Das wird eine große Belastung, und es wird viel Geduld nötig sein", meinte der Baubürgermeister, der wegen des Themas extra zu einem Meinungsaustausch in das Gremium gekommen war. Die Arbeiten seien aber dringend notwendig. "Das weitere Herausschieben macht es nicht besser." Folgende Projekte sind in den kommenden Jahren vorgesehen: 2018: Die Kanalisation im Zollernweg und in der Südendstraße sowie in der Alten Dorfstraße wird ab Mitte des Jahres erneuert. Die Alte Dorfstraße wird in der Folge verkehrsberuhigt neu gestaltet. Sie soll künftig ein Bestandteil der neugestalteten Dorfmitte sein. 2019: Die marode Fahrbahndecke der knapp einen Kilometer langen Ortsdurchfahrt Karlsruher Straße wird komplett erneuert. Wegen der erheblichen Straßenschäden ist bereits kürzlich im Bereich des südlichen Ortseingangs auf einer Teilstrecke die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert worden. Langfristig hat Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos eine durchgehende Tempo-30-Regelung in der Karlsruher Straße im Blick. 2020/2021: In diesen beiden Jahren wird die Ortsmitte komplett umgestaltet. Das Projekt kostet inklusive Umgestaltung der Alten Dorfstraße, wie bereits berichtet, etwa zwei Millionen Euro. Im Zuge des Umbaus sollen der Dorfplatz und die Fläche hinter dem Rathaus neu gestaltet werden. Zudem ist am Schülerweg die Anlage eines Parkplatzes geplant. Neuer Einkaufsmarkt: Der bestehende Edeka-Markt in der Bertha-Benz-Straße und das benachbarte sogenannte Achteck-Gebäude sollen beide Neubauten weichen. Geplant sind ein neuer Einkaufsmarkt und ein Geschäftshaus (wir berichteten). Spätestens im März soll der Bauausschuss einen Beschluss über die Offenlegung der Pläne fassen. Wenn alles gutgeht, könnte das Bauprojekt in den Jahren 2019 und 2020 realisiert werden. Während der Bauphase soll der Verkauf in einem provisorischen Geschäft weitergehen. Neuer Kreisverkehr: Die Einmündung der Gottlied-Daimler-Straße in die Bertha-Benz-Straße mit der Einfahrt zum Edeka-Markt soll in einen Kreisverkehr umgewandelt werden. Wegen des geplanten Neubaus des Einkaufsmarkts ist es laut Uhlig nötig, die Verkehrsanbindung des Geschäfts besser zu gestalten. Verkehrsbehörde und Polizei hätten sich für den Bau einer Ampelanlage ausgesprochen. "Das hätte aber den Verkehr auf der Ortsumfahrung zum Erliegen gebracht", sagte Uhlig. Deshalb habe er sich für den Bau eines Kreisels starkgemacht. Der Bau des Kreisverkehrs soll vom Investor, der für den Neubau des Supermarkts und des Geschäftshauses verantwortlich ist, projektiert und durchgeführt werden. Dabei handelt es sich, wie berichtet, um den Immobilienmakler und FBB-Stadtrat Martin Ernst. Dieser sei mit der Regelung einverstanden, sagte Uhlig. Die Stadt zahle einen Anteil der dabei anfallenden Baukosten. Ortsvorsteher Hans-Dieter Boos meinte gestern gegenüber dem BT, er freue sich auf die kommenden Jahre. Natürlich werde es nicht einfach werden, die vielen Großbaustellen im Ort zu haben. "Und ich verstehe auch die Sorgen von Anwohnern und Geschäftsleuten", sagte Boos. Allerdings sei er froh, dass die dringend nötigen Arbeiten endlich angegangen würden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stuttgart

Quereinsteiger im Schuldienst Stuttgart (lsw) - Rund 150 Quereinsteiger sind zum Schuljahresbeginn aus anderen Berufen in den Schuldienst gewechselt. Damit will das Land den Mangel an Lehrkräften an beruflichen Schulen bekämpfen. Sie bringen Erfahrungen aus der Praxis mit, müssen sich aber weiterbilden (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Rund 150 Quereinsteiger sind zum Schuljahresbeginn aus anderen Berufen in den Schuldienst gewechselt. Damit will das Land den Mangel an Lehrkräften an beruflichen Schulen bekämpfen. Sie bringen Erfahrungen aus der Praxis mit, müssen sich aber weiterbilden (Foto: dpa). » - Mehr