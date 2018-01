Aumattstraße erhält neues Gesicht

Baden-Baden - Wenn -im wahrsten Sinne des Wortes - alles nach Plan läuft, könnte bereits im kommenden Jahr mit der Umgestaltung des Areals zwischen der B500 und der Aumattstraße begonnen werden. Gestern stellten Oberbürgermeisterin Margret Mergen und Bürgermeister Alexander Uhlig den Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs "Dienstleistungsstandort Aumattstraße" vor. Daraus geht hervor, dass sich bei der Realisierung dieses Vorhabens das Gesicht der Aumattstraße grundlegend verändern wird.

Grund für den Wettbewerb, den das Büro "Richter Architects et associés" aus Straßburg mit "Agence.Ter.de GmbH", Landschaftsarchitekten aus Karlsruhe und Dipl.-Ing. Raimund Wichte, Verkehrsplaner aus Rheinstetten, gewonnen haben, war, in diesem Bereich mehr Raum für Dienstleistungen zu schaffen. "Unsere einzigen Vorgaben waren, kein Wohnraum, sondern Platz für Dienstleistungen zu schaffen, und die Oos-Auen freizulassen", betonten Mergen und Uhlig.

Auffällig sind die drei geplante Komplexe entlang der Aumattstraße, die den derzeitigen Gebäudebestand ersetzen sollen. Nähere Informationen hierzu will die Stadtverwaltung in den kommenden Tagen präsentieren. Offensichtlich gibt es bereits Interessenten für zumindest eines der neuen Gebäude. Allerdings müssten die Besitzverhältnisse davor geklärt sein, wie vonseiten der Verwaltung zu hören ist.

In einem ersten Abschnitt soll 2019 mit der Errichtung der besagten Gebäudekomplexe an der Aumattstraße begonnen werden. Die Planung ist allerdings langfristig ausgerichtet. So ist beispielsweise bereits berücksichtigt, was einmal mit dem jetzigen Gerstenmaier-Gelände passieren könnte. Die Anbindung soll dann nicht mehr über die Aumattbrücke erfolgen, sondern von der Eisenbahnstraße aus realisiert werden. Auch für das Gebiet nördlich der Oos sind bereits drei Dienstleistungsgebäude - direkt an der B500 - im Siegerentwurf eingeplant. Die Oos selbst soll renaturiert werden und damit eine Art Park entstehen, der zum Verweilen einladen soll. Eine Brücke für Fußgänger soll in diesem Zusammenhang südlich der neuen Gebäude geschaffen werden. Außerdem ist ein weiterer Fußweg über die Oos parallel zur Aumattbrücke vorgesehen, um den dortigen, schmalen Gehweg zu entlasten. Auf Grundlage des städtebaulichen Plans für den Bereich Aumattstraße soll in den nächsten Monaten das Planungsrecht geschaffen werden. Daher wird Uhlig die Planungen heute dem Bau- und Umlegungsausschuss vorstellen.