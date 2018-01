"Regenbogen": Beginn der Rodungsarbeiten Von Christa Hoffmann Baden-Baden - "Momentan laufen die Rodungsarbeiten" auf dem Gelände für den Neubau des Kindergartens "Regenbogen" in Steinbach. Das sagte Björn Käckell vom Fachgebiet Gebäudemanagement am Montagabend in der Sitzung des Rebland-Ortschaftsrats in der Meister-Erwin-Stadt. Anfang Februar solle, je nach Wetterlage, mit den Erd- und Rohbauarbeiten begonnen werden. Käckell geht davon aus, dass der Bau Ende des Jahres 2018 fertiggestellt werden könne, wie er auf Nachfrage von Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner sagte. Käckell rechnet damit, dass im Frühjahr 2019 das Gebäude bezogen werden könne. Wie berichtet sind für den Neubau des Kindergartens auf dem Areal in der Dr.-Arweiler-Straße südlich der vorhandenen Einrichtung in Containerbauweise 2,25 Millionen Euro Kosten errechnet worden. Der barrierefreie Kindergarten erhält eine tragende Holzrahmenkonstruktion mit Holzbalkendecke. 40 Kinder über drei Jahre (Ü 3) und zehn Kleinkinder (U3) sollen hier in Zukunft betreut werden. Einschließlich einer überdachten Terrasse kommen rund 700Quadratmeter Fläche zusammen. Zehn Stellplätze, ein Behindertenparkplatz und Fahrradstellplätze sind vorgesehen. Einhellig billigten die Räte die Vergaben für die Erd- und Rohbauarbeiten an eine Firma aus Bühl zum Angebotspreis von rund 278000 Euro und der Dachabdichtungsarbeiten an eine Firma aus Herbolzheim zum Angebotspreis von rund 97000 Euro. Die Holzbauarbeiten befänden sich ebenso wie jene für Heizung, Lüftung, Sanitär und Fenster noch in der Angebotsphase. Die Holzbauarbeiten seien deshalb noch nicht vergabereif, erklärte der Gebäudemanager auf Nachfrage von Ortschaftsrat Hermann Winterhalter (CDU), weil die Ausschreibung sehr komplex sei. Die Vergabe sei aber im Februar geplant. Die Blitzschutzarbeiten, die Kosten lägen unter 10000 Euro, würden noch in dieser Woche vergeben. Man habe im Dezember 2017 Bundesfördermittel für den Kindergartenbau beantragt, so Käckell weiter. Günter Seifermann (Grüne) bat darum, sich auch um Landesfördermittel zu bemühen. Momentan sei man, was die Kosten betreffe, "absolut im grünen Bereich", berichtete Björn Käckell weiter. Die Kosten für das Dach lägen rund 28000 Euro unter dem Ansatz, jene für den Rohbau rund 28000 Euro darüber. Träger, Erzieherinnen, Elternschaft und Rebland-Ortschaftsräte hatten sich sehr für einen Neubau an dieser Stelle eingesetzt und erfolgreich gegen die Pläne der Stadtverwaltung gewehrt, die Einrichtung in der Alten Schule - Kosten rund 1,1 Millionen Euro - unterzubringen.

