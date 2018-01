In drei Wochen wird weitergebaut

Dann wird der Asphalt weggerissen und ein Teil des Unterbaus entfernt. Auf der dann zu verdichtenden Fläche werden Schotter, eine neue Asphaltschicht und am Ende die Betonelemente aufgetragen. Die Gestaltung der Platzoberfläche wird nach derzeitigem Stand bis Jahresende dauern. Darüber informierte Baubürgermeister Alexander Uhlig gestern den Bauausschuss. Die Gaggenauer Baufirma Grötz, die das Projekt gemeinsam mit dem Schweizer Betonbauunternehmen Walo realisieren wollen, hätten am Dienstag einen Bauzeitenplan vorgelegt, sagte er. Dieses Papier werde derzeit von Mitarbeitern der Stadtverwaltung analysiert. Im Blickpunkt stehen dabei laut Uhlig vor allem Möglichkeiten, das Bauvorhaben zu beschleunigen. Die Firmen gehen von einer Bauzeit bis Jahresende aus. "Wir haben aber größtes Interesse an einer Verkürzung", so Uhlig. Einzelhändler und Anwohner sollen in den kommenden Tagen schriftlich über das Bauvorhaben informiert werden. Zudem will Uhlig eine allgemeine Bürgerinformationsveranstaltung ansetzen, bei der auch Vertreter der beiden Baufirmen Fragen beantworten sollen.