Orkantief "Friederike" macht Sorgen Von Henning Zorn Baden-Baden - Auch wenn noch nicht viel blüht: Der Januar ist ein Monat, der dem Gartenamt einige Arbeit bringt. Außerdem muss man mit den aktuellen Wetterkapriolen fertig werden, vor allem die immer öfter auftretenden und auch für heute angekündigten stürmischen Zeiten bereiten einige Sorgen. Mal Schnee, mal Regen, mal wärmer, dann wieder kalt - und dazwischen Sturmböen, die über das Land rasen: Von einer ruhigen Wetterlage kann man bisher in diesem Jahr nicht sprechen. Dies merkt man natürlich ganz besonders beim hiesigen Gartenamt. So blickt Amtsleiter Markus Brunsing dem heutigen Tag doch mit etwas Beunruhigung entgegen, denn es werden erneut heftige Böen durch das Orkantief "Friederike" vorhergesagt. Eine solche Wetterlage hatte erst am 3. Januar dazu geführt, dass unter anderem fünf Bäume in der Lichtentaler Allee umgekippt sind - darunter auch die älteste Ulme. Man könne sich auf einen Sturm nicht durch einen besonderen Schutz für einzelne Gehölze vorbereiten, denn, so Brunsing, "derartige Orkanböen reißen auch völlig gesunde Bäume um - vor allem, wenn der Untergrund stark durchfeuchtet ist". Daher ließen sich Sturmschäden nicht verhindern. Die derzeitigen Wetterkapriolen mit schnellen Wechseln und Sturmereignissen seien auch ein Ausdruck des Klimawandels. "Dadurch wird für uns alles viel schwieriger", meint Brunsing. Zurzeit ist das Gartenamt mit zahlreichen Arbeiten beschäftigt wie dem Gehölzschnitt, diversen Pflanzungen und dem Einsammeln des restlichen Laubs. Die beiden letzteren Aktivitäten konnten im Dezember wegen der starken Feuchtigkeit nicht abgeschlossen werden. Sehr viel trockener sieht es auch jetzt nicht aus, und "so ist das schon eine sehr mühselige Arbeit", berichtet der Gartenamtschef. Auch Wege müssen zurzeit trotz der Nässe repariert werden. Ein größeres Projekt ist dabei die Sanierung der Wegedecke im Kurgarten zwischen Kolonnaden und Trinkhalle, mit der eine Firma beauftragt wurde. Markus Brunsing betont, dass diese Maßnahme aber nichts mit dem Baden-Badener Christkindelsmarkt zu tun habe, der hier einen ganzen Monat lang stattfand. Nein, eine solche Sanierung müsse regelmäßig alle zehn bis 15 Jahre durchgeführt werden, weil die Wege mit der Zeit immer welliger würden. Diese Unebenheit der Wege hänge wohl auch mit Vibrationen zusammen, die von der darunter befindlichen Kurhausgarage ausgehen. Beim Gartenamt hofft man, dass die Arbeiten bis Anfang Februar abgeschlossen werden können. Markus Brunsing wünscht sich, dass der ständige Wechsel bald durch eine Entwicklung "in Richtung Winterwetter" abgelöst wird. Ein solcher "normaler Rhythmus" sei das Beste für die Pflanzen. Inzwischen lasse sich schon bei Narzissen und Tulpen ein Austrieb feststellen. Da könne es für solche Blumen zu großen Problemen kommen, wenn Anfang März nochmals ein strenger Frost auftritt. Viel günstiger sei da, wenn es jetzt zu etwas winterlicher Ruhe komme.

