Kein Kreisel am Ooswinkel

Bürgermeister Alexander Uhlig sagte am Mittwoch im Bauausschuss, dass das Projekt, über das nach mehreren Unfällen mit Radfahrern diskutiert worden war, zurückgestellt wird. Stattdessen kündigte er an, dass in den Jahren 2020 und 2021 die Sanierung der Rheinstraße und der Ooser Bahnhofstraße angegangen wird. Es gebe auch andere Problemstellen in der Stadt als die Schwarzwaldstraße. Zudem seien die Anlieger der Schwarzwaldstraße wegen der seit Jahren laufenden Sanierung genug belastet. Den ursprünglich für die Jahre 2020 und 2021 angedachten vierten Bauabschnitt für die Sanierung der Schwarzwaldstraße, den Umbau der Einmündung am Ooswinkel in einen Kreisverkehr, stelle die Verwaltung deshalb zurück, so Uhlig.

"Im Doppelhaushalt 2020/21 werden wir Geld für die Sanierung der Rheinstraße einstellen", kündigte der Bürgermeister an. Heinz Gehri, Stadtrat der Freien Wähler, begrüßte das. Die Rheinstraße und die Ooser Bahnhofstraße zwischen Ooser Leo und Rheinstraße gehören zu den marodesten Straßen in der Stadt. Uhlig machte deutlich, dass die Sanierung der Rheinstraße einige Jahre dauern wird. Mit Sicherheit sei auch die Sanierung der Leitungen im Untergrund nötig, sagte er. Der Eigenbetrieb Umwelttechnik, die Stadtwerke und die Abteilung Tiefbau müssten Hand in Hand arbeiten.

Der dritte und vorläufig letzte Bauabschnitt für die Sanierung der Schwarzwaldstraße wird laut Uhlig in diesem Jahr angegangen. Den Auftrag dafür in Höhe von etwas mehr als 1,2 Millionen Euro hat die Baden-Badener Firma Weiss bekommen. "Das Angebot für das Bauprojekt war eine Punktlandung", machte Uhlig deutlich, dass die Baukosten die städtischen Schätzungen nicht überschreiten werden.