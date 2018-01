Sturm "Burglind" macht viel Arbeit

Baden-Baden - Noch sind die Schäden des Sturmtiefs "Burglind" vom 3.Januar vor allem in Neuweier und Geroldsau nicht beseitigt, fegte gestern "Friederike" mit Orkanböen über Baden-Baden hinweg. Am späten Vormittag sperrte das Forstamt in der Folge in enger Abstimmung mit dem Katastrophenschutz und der Feuerwehr die L84a ins Rebland bis 16Uhr.

Danach konnten auch die Buslinien 214 und 216 wieder verkehren, die bis dahin über Sinzheim hatten fahren müssen. Laut der aktuellen Unwetterwarnung hatte angesichts der vorhergesagten Windstärken mit fallenden Bäumen gerechnet werden müssen, teilte die Pressestelle der Stadtverwaltung weiter mit. Nicht zuletzt deshalb, weil die Wurzeln der Bäume wegen des sehr aufgeweichten Bodens wenig Halt hätten.

Wie groß die Auswirkungen von "Burglind" in Neuweier im hinteren Teil der Mauerbergstraße (L84) auf etwa 300 Metern Länge gewesen sind, erläuterten Fachgebietsleiter Thomas Hauck und die zuständige Revierförsterin Sabine Heberlein-Wörner gestern bei einem Vor-Ort-Termin. Die Straße ist seit gut zwei Wochen gesperrt. Lediglich Anwohner dürfen zu ihren Häusern fahren. Der steile Hang auf der rechten Seite ist völlig kahl. Vier Holzarbeiter und ein sogenannter Rücker seien hier mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, sagte die Revierförsterin. Immer wieder habe einer der Arbeiter den Berg erklimmen und das 115 Meter lange Seil mit nach oben nehmen müssen. Sie hatte gehofft, dass die Arbeiten schneller vonstatten gingen, es seien aber sehr umfangreiche Aufräumarbeiten zu bewältigen, die wegen des Wetters hätten oft unterbrochen werden müssen. Allein 500 Festmeter Holz seien bei Neuweier abgeräumt und in Lastwagen in die Nähe des Zimmerplatzes transportiert und Kleinholz vor Ort mit einem Häxler zerkleinert worden. Im gesamten Stadtwald waren es laut Hauck 2500 Festmeter. Zum Vergleich: Die Schäden von Sturm "Lothar" 1999 summierten sich auf 900000 Festmeter.

In dem steilen Gelände könne aus Sicherheitsgründen nur gearbeitet werden, wenn die Straße komplett gesperrt sei, sagte Hauck. Und die Sicherheit der Bevölkerung und der Arbeiter gehe vor. Da das Tiefbauamt noch Erde und Steine von der Straße entfernen und kleinere Schäden ausbessern muss, bittet die Stadtverwaltung um Verständnis, dass die Straße noch bis Anfang Februar gesperrt bleiben muss - je nachdem, wie das Wetter zügiges Vorankommen zulasse. Die Kolonne des Baubetriebshofs beginne am Montag mit den Säuberungs- und Ausbesserungsmaßnahmen, erklärte Harry Braunwart.

"So ein Tag wie heute wirft uns zurück", betonte Fachgebietsleiter Thomas Hauck mit Blick auf das Sturmtief "Friederike". Vor allem im Bereich Weststadt und Ooswinkelsiedlung waren gestern umgestürzte Bäume zu beseitigen, teilte die Feuerwehr am Nachmittag mit. In der Schwarzwaldstraße wurde ein Gebäude durch einen umgestürzten Baum beschädigt. Forstchef Hauck bat die Bevölkerung aus Sicherheitsgründen, in den nächsten Tage keine Waldspaziergänge zu unternehmen.