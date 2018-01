Verfolgungsjagd mit Tempo 180 endet mit Unfall

Mit bis zu Tempo 180 sei der Fahrer durch verschiedene Straßen der Stadt geflüchtet, als er der Polizeikontrolle ansichtig wurde, schreibt die Polizei. Auf der Balzenbergstraße war er gegen die vorgeschriebene Einbahnrichtung unterwegs und knallte in Höhe Leopoldstraße gegen einen Lichtmast, der umfiel. Laut Polizei ergriffen die mutmaßlich vier Insassen des Wagens zu Fuß die Flucht. Der zurückgelassene Wagen brannte völlig aus. Polizisten nahmen wenig später unweit der Unfallstelle einen der vier Flüchtigen in einem Waldstück vorläufig fest. Ob es sich bei dem 18-Jährigen um den Unfallfahrer handelt, ist bislang unklar. Allerdings ergab sich, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zwei Tage zuvor entwendet worden waren.

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Modegeschäft in der Lichtentaler Straße kurz vorher, denn einige Minuten nach dem Einbruch war der Mercedes vor der Kontrolle in der Lange Straße geflüchtet.

Die Feuerwehr musste mit mehreren Fahrzeugen zum Löschen ausrücken. Zur Suche nach den eventuell verletzten Mitfahrern wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Die Suche war aber erfolglos.