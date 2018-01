Container: Müll und Kleider liegen oft davor

Sinzheim - Vor ein paar Tagen hatte sich vor den vier "Fair-Wertung"-Containern in der Dr.-Josef-Fischer-Straße in Sinzheim ein Haufen Kleider angesammelt. Teilweise waren die Spenden noch in Säcken verpackt, aber die meisten lagen wild durcheinander dort. "Fairtrade, Lachnummer oder eher ein Armutszeugnis?" Unter dieser Überschrift hat ein BT-Leser neben der Information auch ein Foto als Beweis geschickt mit dem Hinweis, dass sich hier "nicht zum ersten Mal" Altkleider stapeln.

Der Gemeinde sind allerdings in der Vergangenheit kaum offizielle Beschwerden darüber zu Ohren gekommen. Das sagte Hauptamtsleiter Ronald Pfefferle auf BT-Anfrage. Zuletzt sei dies 2007 und 2013 der Fall gewesen.

Zuständig für die vier Container, die auf dem Grundstück der katholischen Kirche beim Pfarrhaus gegenüber dem Rathaus stehen, ist die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Ettlingen-Rastatt-Murgtal. Vorstandsmitglied Joachim Lohmann war nichts von der aktuellen Verschmutzung zu Ohren gekommen, wie er auf Anfrage mitteilte. Die KAB hat die Firma Striebel in Langenenslingen, das zwischen Ulm und Villingen-Schwenningen liegt, mit der Leerung beauftragt. Diese fährt Sinzheim zweimal in der Woche an: montags und freitags oder samstags. Sehr oft fänden die Fahrer Kleider vor den Containern, obwohl diese nicht voll seien, sagte Elisabeth Föhr auf Anfrage. Oftmals stünden auch die Säcke draußen herum. Die Firma sei "sehr sensibilisiert", was die Sammelstelle in der Stabsgemeinde angehe, deshalb komme man auch zweimal wöchentlich.

Die Textilien würden in der Firma vorsortiert. Gute Bekleidung werde weiterverkauft, der Rest zu Lappen verarbeitet. "Wir haben auch einen Secondhand-Shop vor Ort", so die Sprecherin. Auf 350 Quadratmetern und zwei Ebenen würden mehr als 10000 Artikel angeboten. Allerdings könne nasse Ware nicht weiterverwendet werden. Leider finde man auch zunehmend Hausmüll in den Container, berichtet Elisabeth Föhr. Auch dann müsse das Sammelgut komplett weggeworfen werde. Es sei nicht einmal mehr für die Lappenproduktion zu gebrauchen. In Rastatt habe das Abladen von Müll und Sperrmüll bei den Containern derart zugenommen, berichtete Joachim Lohmann von der KAB, dass man die Sammelbehälter habe entfernen müssen.

Der Dachverband Fair-Wertung in Essen ist ein Zusammenschluss gemeinnütziger Altkleidersammler. Der Verband sammelt allerdings nicht selbst, sondern hat vielmehr einen verbindlichen Verhaltenskodex für gemeinnützige Altkleidersammler entwickelt und umgesetzt, stellt also nach eigenen Angaben einen verantwortlichen Umgang mit den gespendeten Textilien sicher. Der Erlös werde in soziale Projekte investiert, so Lohmann weiter. Die Bandbreite sei groß. Es könne sein, dass der Kühlschrank eines Hartz-IV-Empfängers aufgefüllt oder ein Krankenhaus in Indien unterstützt werde.