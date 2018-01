Doppelt närrisch: Zum zweiten Mal Prinzenpaar Von Klaus Pittner Baden-Baden - Seit genau einer Woche herrscht das bei der Fastnachtsgala im Kurhaus proklamierte Stadtprinzenpaar, Prinz Nicolas I. (Grimm) und Prinzessin Selina I. (Maurer), jetzt über die Kurstadtnarren. Ein Novum in der Historie des Festkomitees Baden-Badener Fasnacht ist, dass die beiden zuvor schon einmal als Kinderprinzenpaar Verantwortung übernommen haben. Schon damals, in der Kampagne 2006, seien sich die kleinen Oberhäupter darüber einig gewesen, früher oder später auch den Part des großen Prinzenpaares anstreben zu wollen, verrieten sie jetzt. An der nötigen Motivation fehlt es zumindest nicht, bekundete doch Prinzessin Selina I. in ihrer Antrittsrede gegenüber ihrem Prinzgemahl: "Ich hab richtig Bock drauf, mit dir zu regiere..." Beiden wurde das närrische Blut sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Prinz Nicolas I. entstammt der in der Szene bekannten Grimm-Dynastie des Deutsch-Französischen Carneval-Vereins (DFCV), die sich von Opa und Ehrenpräsident Marcel bis zu seinem Vater Christian als aktuellem Präsidenten erstreckt. Auch Mutter Anke war schon Prinzessin bei den "Käskuche" in Reilingen. An verdienstvollem Wirken steht der Vater von Prinzessin Selina I., Jean-Marc Maurer, als seit 1991 amtierender französischer DFCV-Vorsitzender dem in nichts nach. Mit seinem Wohnsitz im elsässischen Roeschwoog steht der 24-jährige Prinz Nicolas I. auch ein Stück weit Pate für die vom DFCV vorgelebte grenzenlose Fastnacht. Engagiert ist er im Verein von Kindesbeinen an, vom Prologsprecher und Mitglied im Kinderballett bis zum Büttenredner und hilfreichen Fachmann in Sachen Tontechnik. Neben seinen Hobbys Grillen, Techno-Festivals, Kino und Feiern pflegt er mit dem Radsport eine weitere Leidenschaft, die er durch seine Tätigkeit in einer Sinzheimer Zweiradfirma zugleich zum Beruf machte. Seine ein Jahr jüngere Prinzgemahlin Selina I. ist als lang-jährig engagierte Trainerin der DFCV-Tanzgruppe Lollipops bekannt. Neben närrischen wurden ihr auch musikalische Gene durch ihre im Ooser Musikverein bekannte Mutter Waltraud weitergegeben. Wie ihre Geschwister Melanie und Dominik erlernte sie früh verschiedene Instrumente zu spielen und leitet seit Jahren eine Blockflötengruppe im Verein. In der Kolpingjugend Baden-Oos ist sie seit 2010 Gruppenleiterin. Ihre Liebe zur Arbeit mit Kindern machte sie zum Beruf und ist als Erzieherin im Kindergarten St. Wendelinus in Haueneberstein tätig. "Es war zwar aufregend und sehr emotional, doch werden wir den überwältigenden Proklamationsabend mit seinem tollen Rahmenprogramm für immer in Erinnerung behalten", äußern sich beide im Nachhinein zur Fastnachtsgala. Großen Dank zollen sie neben ihrem DFCV insbesondere ihren Familien und allen Freunden, ohne die das Prinzenpaar-Vorhaben nicht umzusetzen gewesen wäre. Sehr dankbar seien sie auch für die kompetente Unterstützung seitens des Prinzenpaarfahrers und der Prinzenpaarbegleiter, ebenso für das Verständnis und die Flexibilität ihrer Arbeitgeber hinsichtlich ihrer vielenTermine. Diese beziffert Prinz NicolasI. mit rund 40 "sicherlich noch spannenden" Veranstaltungsbesuchen. Vorrangig freue er sich jetzt aber mit seiner im brombeerfarbenen Prinzessinnenkleid bezaubernden SelinaI. auf den weiteren Kampagnenverlauf, den das Paar mit den kleinen Regenten Felix I. und Lara I. an ihrer Seite "ganz einfach genießen" will. Und dazu ist trotz der diesmal früh-zeitigen Kampagne schließlich noch ausreichend Zeit. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war es in dieser Woche, der traditionellen Flaggenhissung durch das Festkomitee beizuwohnen. Bei dem sich anschließenden Empfang mit einem närrisch hochkarätigen Rahmenprogramm wurde ihnen gleich eine erste Auszeichnung zuteil: Für ihre gelungene Regentschaftsübernahme wurde ihnen der Festkomitee-Verdienstorden verliehen.

