Hinein ins Abenteuer Rebland und zurück

Baden-Baden - "Es ist unser täglich Brot, und wir verfallen nicht gleich in Panik, wenn die Schüler mal etwas später bei uns ankommen", sagt Jörg Bumiller vom evangelischen Schülerhort im Pestalozziweg. Dass am Donnerstag allerdings sämtliche Schüler der Lichtentaler Klosterschule zu spät kamen und obendrein zwei Grundschülerinnen "verschollen" waren, war dann doch nicht alltäglich. Doch was war da los?

Aufgrund des Orkans "Friederike" war die L84a in Richtung Rebland gesperrt, was dazu führte, dass nicht nur die Linie 216 nicht mehr planmäßig fahren konnte. Bei der Baden-Baden-Linie (BBL) reagierte man umgehend und richtete einen Shuttleservice als Ersatz ein. "Das hat schnell und gut funktioniert", bestätigt BBL-Betriebsleiter Stefan Güldner. Auch die Schüler der ersten bis vierten Klassen aus Lichtental, die am Augustaplatz in Richtung Kinderhort umsteigen, begriffen schnell, dass die 216 an diesem Tag für sie nicht infrage kommt. Sie nahmen den Ersatzverkehr und kamen mit wenigen Minuten Verspätung wohlbehalten am Hort an. Doch zwei Schülerinnen fehlten - und zwar seit der Haltestelle Augustaplatz.

Die beiden Mädchen setzten sich nämlich - wie ansonsten üblich - in die Linie 216, die an diesem stürmischen Tag aber nicht über den Fremersberg, sondern über Sinzheim in Richtung Rebland fuhr. Im Bus wurde vielen schnell klar, dass sich die jungen Schülerinnen auf Abwegen befinden mussten. "Es war schön zu erfahren, wie viele hilfsbereite Menschen es doch gibt", freut sich auch einen Tag später noch Klosterschul-Rektorin Alexandra Scheffner. Sowohl Mitreisende als auch der Busfahrer hätten sich intensiv um die "blinden Passagiere" gekümmert. Bereits von unterwegs aus wurden sowohl der Hort als auch die Eltern verständigt, wie aus der Klosterschule zu hören war.

Im Rebland angekommen, drehte der Bus mit den beiden Abenteurern ersatzplanmäßig und fuhr zurück zum Augustaplatz nach Baden-Baden. Von dort aus ging es mit dem Ersatz-Shuttle zum Hort in den Pestalozziweg.

Ob das Essen dann bereits kalt war und die Hausaufgaben ausfielen, ist nicht bekannt. Angesichts des Happy Ends und einer Lebenserfahrung mehr spielt das ohnehin nur eine untergeordnete Rolle.