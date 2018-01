Nun doch Befragung im Theater

Baden-Baden - Im Dezember war sie im Hauptausschuss angeregt worden, Theater-Intendantin Nicola May reagierte damals aber skeptisch (wir berichteten). Nun gibt es sie doch: eine Besucherbefragung am Theater Baden-Baden. "Es war mir wichtig, jetzt zu reagieren", sagte May gestern bei einem Pressegespräch im Theater.

Die Basisdaten von Besuchern und Ticketkäufern werden bereits seit November vergangenen Jahres per Stimmkarte erhoben. Alle, die eine Aufführung besuchen beziehungsweise eine Eintrittskarte fürs Theater kaufen, bekommen seither eine solche Karte und einen Kugelschreiber in die Hand gedrückt. "Ihre Meinung ist uns wichtig!", so heißt es auf der Karte. Auf der Rückseite sollen die Besucher Fragen zur Person, über ihre Anreise zum Theater und dazu beantworten, wie sie aufs Theater aufmerksam geworden sind. Bislang gebe es etwa 200 Rückläufer, sagte PR-Beauftragte Amelly Ehwald gestern.

Zusätzlich hat das Theater auch eine Online-Umfrage gestartet. Sie sei ohnehin geplant gewesen, sagte May, allerdings sei der Start wegen der Diskussion im Hauptausschuss und wegen der anschließenden Berichterstattung im BT vorgezogen worden.

An der Online-Umfrage, die bis 30. März läuft, kann man über die Homepage des Theaters oder per Facebook teilnehmen. Darin werden tiefergehende Fragen gestellt, beispielsweise nach Stücken, die den Besuchern besonders gut oder gar nicht gefallen haben oder danach, ob der Ticketverkauf klappt. Beide Umfragen sollen spätestens zu Beginn der nächsten Spielzeit ausgewertet sein, sagte Amelly Ehwald. Die Online-Befragung sei zwar "klein und nicht repräsentativ", sagte Nicola May. Längerfristig plane man auch noch weitere systematischere Befragungen nicht nur per Internet, bei der auch Menschen teilnehmen sollen, die das Theater nicht besuchen. Es sei ihr daran gelegen, künftig in einen "direkten und systematischen Meinungsaustausch" mit den Theaterbesuchern zu kommen.

www.theater-baden-baden.de

