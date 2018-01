Weiter Warten auf den neuen Badestrand

Baden-Baden - Auch in diesem Jahr werden die Wasserratten im Strandbad Sandweier noch einmal am bisherigen Standort schwimmen gehen. Die Verlegung des Badestrands am Kühlsee um etwa 300 Meter in Richtung Südosten an die sogenannte Forlenspitze, die ursprünglich einmal für 2016 geplant war, wird frühestens ab Herbst in Angriff genommen.

Der Umzug ist nötig, weil das Kieswerk Kühl, das in dem Gewässer Kies abbaut, den Rohstoff künftig genau dort fördern soll, wo sich derzeit noch der Badestrand befindet (wir berichteten). Das neue Abbaugebiet hat eine Fläche von etwa 15 Hektar. Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein hat dem Unternehmen das Areal zugewiesen - unter anderem aus Umweltschutzgründen, denn eine Erweiterung in anderen Bereichen des Kühlsees hätte ein Naturschutzgebiet gefährdet.

Das Kieswerk ist denn auch verantwortlich dafür, den Stadtwerken im Areal der Forlenspitze einen für die Badenutzung vorbereiteten Strandabschnitt zu übergeben. Dafür werde ein großer Aufwand betrieben, sagte Christiane Ritter, Geschäftsführerin des Kieswerks Kühl. Wie teuer die Arbeiten sind, das wollte sie nicht sagen. Vonseiten der Stadtwerke waren die Gesamtkosten für den Umzug des Strandbads auf 1,7 Millionen Euro beziffert worden.

"Es gibt zwei parallel laufende Verwaltungsverfahren", sagt Ritter. Beim ersten geht es um den Bebauungsplan für das neue Strandbad an der Forlenspitze, beim zweiten, einem wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren, um die Erweiterung des Kies-Abbaugebiets. Die Unterlagen lägen im Rathaus. Wann es weitergeht, wisse sie nicht. "Wir stehen aber Gewehr bei Fuß", versichert sie. Sobald die Stadtverwaltung grünes Licht gebe, gehe es los. Auch Stadtwerke-Chef Helmut Oehler wartet auf ein Signal aus dem Rathaus. "Innerhalb der Stadtwerke ist die Planung schon weit vorangetrieben", sagt er. "Der Antrag ist bei der Stadt eingegangen und befindet sich derzeit in Prüfung", heißt es aus der Stadt-Pressestelle. Mehr könne man dazu derzeit nicht sagen.

Sobald die Genehmigung vorliegt, wird die Firma Kühl damit beginnen, das neue Bad anzulegen. Das heißt, dass das Gewässer auf eine vorgegebene Tiefe von bis zu fünf Metern ausgebaggert wird und am Strand vier Terrassen modelliert werden, auf denen die Badegäste den Höhenunterschied von mehr als sechs Metern überwinden können und auf denen Liegewiesen angelegt werden. Das dauert laut Ritter etwa ein halbes Jahr. "Dann können die Stadtwerke das Gelände übernehmen und Gebäude bauen", sagt sie. Das alte Bad bleibe aber so lange in Betrieb, bis das neue genutzt werden könne. "Es gibt keine Badesaison ohne Strandbad", so Ritter. Dazu müsse, sobald die Arbeiten am neuen Bad starten, eine provisorische Zufahrt zum alten Standort angelegt werden.

Das neue Strandbad soll, wie bereits berichtet, mit insgesamt 15800 Quadratmetern eine dreimal so große Wasserfläche haben, wie das Bad am alten Standort. Auch der Strand soll kräftig wachsen - von derzeit 1800 auf 8000 Quadratmeter. Und auch die Liegewiese wird größer als die bisherige. Die Zahl der ausgewiesenen Parkplätze wächst von derzeit weniger als 100 auf mehr als 200. Die Firma Kühl betreibt seit 1953 das Kieswerk am See bei Sandweier. Zuletzt hatte es geheißen, dass im Jahr 2019 mit dem Kiesabbau auf der neuen Fläche begonnen werden soll.