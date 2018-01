Ideales Info-Programm für Häuslebauer

Baden-Baden - Energetische Modernisierung und Sanierung war das Thema bei der Messe Bausalon am Wochenende im Kongresshaus Baden-Baden.

Nicht nur aufgrund niedriger Zinsen hat die Baubranche im Moment gut zu tun. Auch einige gesetzliche Änderungen bringen viele Hausbesitzer und Häuslebauer dazu, über eine Erneuerung ihrer Immobilie nachzudenken. Informationen über die Vielfalt an Möglichkeiten bot der Bausalon. Organisator Michael Fits stellte heraus, dass sich der Bausalon in Baden-Baden gezielt an Interessierte richte, die meist mit konkreten Fragestellungen auf die Messe kämen.

Viele der 35 Aussteller waren lokale Unternehmen und Handwerksbetriebe, aber auch überregionale Anbieter waren zu finden. Vom Rollladen über Torsysteme bis hin zu Abdichtungstechnik reichte das Angebot. Sina Bortz von der Firma Lambertz aus Baden-Oos und Thomas Fischer von der Weishaupt-Niederlassung in Karlsruhe hatten zusammen einen Stand aufgebaut. Das Unternehmen Weishaupt informierte über seine Produkte im Bereich Brenner und Heiztechnik, der Handwerksbetrieb klärte über die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten im Bereich Heizung, Bad und Sanitär auf. Eine Wärmepumpe und ein neuer Brenner standen für Interessierte bereit, um am Objekt die komplexe Technik zu erläutern. Die beiden beraten gerne im Team.

Viele Kunden kamen zur grundlegenden Beratung am Stand vorbei. So auch eine Familie mit Kleinkind aus Bühl, die extra den Weg nach Baden-Baden gemacht hatte: Sie seien dabei, ein Haus zu kaufen, sagten sie. Eine Kernsanierung mit neuem Dach stehe an. Sie erzählten nicht untypisch, das Haus sei aus dem Jahr 1934, habe eine Ölheizung aus den 60er Jahren mit einigen Erneuerungen aus den 90er Jahren. Photovoltaik? Das sei jetzt die große Frage, so der Familienvater. Die Vor- und Nachteile konnten an den Ständen des Bausalons ausführlich erörtert werden.

Wie schwierig es für Hausbesitzer gerade älterer Immobilien derzeit ist, Entscheidungen zu treffen, weiß auch Jürgen Harich, der als selbständiger Energieberater am Stand der Agentur "Zukunft Altbau" seine Expertise zur Verfügung stellte. In ganz Mittelbaden sei die energetische Sanierung ein großes Thema, berichtete er. Eindrucksvoll konnten Interessierte ihren Ist-Zustand am Haus mit dem Soll der Energieeffizienz am Modell vergleichen. Für jeden Parameter wie etwa Lüftung, Heizung oder Dämmung gab es unterschiedlich dicke Scheiben. War der Turm nach der Befragung niedriger als der Referenzturm, besteht unter Umständen Handlungsbedarf. Die wenigsten seien überrascht vom Ergebnis des Vergleichs, so Harich, die meisten wüssten schon recht genau, wie es um ihre Immobilie bestellt sei.

Wer von technischen Details und schwierigen Entscheidungen eine Pause braucht, war in der eigens eingerichteten Gastro- und Piano-Lounge gut aufgehoben. Für Abwechslung sorgte auch die unterhaltsame Vorführung eines bekannten Staubsaugermodells. Für diejenigen, die noch mehr und noch umfassendere Informationen suchten, gab es Fachvorträge im Vortragsforum. Für Häuslebauer und solche, die es einmal werden wollen, war die Messe am Wochenende das ideale Informations-Programm.