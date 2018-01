Wissensdurst steht Bierdurst in nichts nach

Zu Beginn monierte Erna Vogel in ihrem Prolog, dass die Schulmensa neudeutsch "Lothars Kitchen" heißt und auf der Nachrichtenblatt-Titelseite "Merry Christmas" verkündet wurde. NCW-Präsident Harald Liß sah bei der Begrüßung das Motto "Tanzen verbindet" im 51. Jahr des NCW als Anregung, sich in die Gesellschaft einzubringen. Mit schier ohrenbetäubender "Edel-Guggenmusik" und tänzerischen Einlagen brachten die 25 Musiker der Bühler Hexen mit ihrem Leiter Hendrik Berger die Gäste gleich in Partylaune. Dann machten sie die Bühne frei für Herbert Ganther, dessen Blick als Wächter vom Fremersberg von Sinzheim bis Amerika gewandert war.

Eine Freude für die Augen der Gäste war das NCW-Kinderballett. Die 17 Mädchen und zwei Jungen tanzten als süße Eisprinzessinnen und Schneemänner einen "Zauber aus dem Eis", den sie mit Melanie und Julia Liß eingeübt hatten. Auch die 16 NCW-Cheerleaders in den neuen Kostümen und mit den blau-gelben Puscheln, trainiert von Annette Schleif und Sandra Scheible, erhielten viel Beifall.

Ein Augenschmaus war auch der Gardetanz der NCW-Junggarde, die von Paula Kühlmann und Carina Thom betreut werden. Nach der Pause ließen die acht jungen Damen der NCW-Garde ebenfalls ihre Beine schwingen - trainiert werden sie von Nadine Rauch.

Als Deutsch sprechende Reinigungskraft zeigte Erna Vogel, auf was es beim Saubermachen ankommt. "Runde Ecken" gebe es keine, und das Fitnessstudio könne man sich sparen. Als "mein Augenstern" bezeichnete Sitzungspräsident Roland Graf seine Enkelin Franziska Schmidt, die, wie bereits im Vorjahr, als Tanzmariechen über die Bühne wirbelte und von Nadine Rauch trainiert wird.

Ein Urgestein der NCW-Fastnacht ist Dieter Falk, der seinen 25 Jahre dauernden Einsatz als Büttenredner vor Jahren beendet hatte. Doch sein Enkel Luca Hertweck hatte ihn überredet, mit ihm zusammen als "Opa und sein Enkel" aufzutreten, denn "ich will wie Du Büttenredner werden", war dessen Traum, der mit stehenden Ovationen belohnt wurde. Der Wissensdurst des Enkels stand dem Bierdurst des Opas in nichts nach.

Ein Dauerfeuer auf die Lachmuskeln der Gäste entfachte Dieter Klampäckel, der als aufgetakelte und in die Jahre gekommene Gräfin Elvira von Ranzenau sämtliche Register in Sachen Comedy zog. Er stellte fest, dass es in Sinze sauber sei, weil die Tauben zum Sch... nach Kartung flögen.

Ein weiterer Höhepunkt boten die sechs "Gardinen von der Varnhalt" mit ihrem Gitarristen Martin Schäfer. Bei ihrem elfjährigen Bühnenjubiläum sangen sie als perfekt abgestimmtes Sextett von ihrer "Handtasch", in der alles drin sei. Sie machten auch ihre Erfahrungen mit Pariser High Heels, in die keine Schwarzwälder Füße passen. Ohne Zugabe durften sie, wie auch weitere Akteure, nicht von der Bühne.

Nach der Pause brachten die "Blechbuben aus Varnhalt" mit ihrer Winzergaudi, einem fröhlichen Mix aus Schlagern, Schunkel- und Stimmungsliedern, die Gäste wieder in Hochform, dann stellte der NCW-Aktive Oskar Lauter als "ganzer Mann" fest, dass der Mann von früher ausgestorben sei. Vom Jäger und Sammler sei er zum "Handtaschenträger" mutiert.

Hugo Zeller ist als Stollhofener Stimmungsgrate eine "fastnachtliche Geheimwaffe". Was er beim Besuch des Festspielhauses erlebte, hatte er mit viel Lokalkolorit gespickt. Die anschauliche Schilderung unglaublicher Episoden trieb vielen Gästen die Lachtränen in die Augen. Als zwei Landeier kamen "Fred und Marie" zum NCW-Abend und lieferten sich einen deftigen verbalen Schlagabtausch. Roland Graf animierte als singender Sitzungspräsident die Besucher mit etlichen Ohrwürmern zum Mitsingen und Schunkeln, was ihm als Profimusiker perfekt gelang.

"Die Zäpfle" von den Haimbachhexen mit ihrer Trainerin Julia Stadtmüller unternahmen eine Zeitreise der Discomusik, was in ihren Kostümen unter Schwarzlicht effektvoll gelang. Mit 27 Akteuren beendete das NCW-Schautanzballett unter dem Motto "Super Mario und seine Freunde" die NCW-Prunksitzungen.