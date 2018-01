"Immer schön am Bauch des Partners lang"

Baden-Baden - "Kaffee oder Tee" - und was jetzt? Die Veranstalter der mittlerweile zur Kult-Veranstaltung avancierten jährlichen Gala im Kurhaus haben ein Riesenproblem: Wie sollen sie im nächsten Jahr, wenn das zehnjährige Jubiläum ansteht, das Fest im restlos ausverkauften Benazetsaal noch toppen? Aber zunächst bleibt bei der SWR-Redaktion von "Kaffee oder Tee" und vor allem bei den Fans der nachmittäglichen Ratgebersendung die Freude über einen großen Unterhaltungsabend in fast familiärer Atmosphäre.

Seit der ersten Gala hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass zumindest Moderatoren und Experten der Sendung schon Wochen vor dem Termin während der Dienstzeit heimlich in Teeküchen und auf den Fluren Tanzschritte üben und leise vor sich hin murmeln "Eins, zwei, Cha-Cha-Cha" oder "Eins, zwei, drei"-Walzer, aber dieses Gerücht entbehrt natürlich jeder Grundlage. Wahr ist dagegen, dass sowohl die Gastgeber Martin Seidler und Heike Greis als auch die Sachverständigen von Wein bis Recht unermüdlich und unerschrocken die Tanzbeine schwangen und damit den tanzbegeisterten Gästen die letzten Hemmungen nahmen, sich auf dem Parkett zu tummeln.

Heike Greis und Martin Seidler hatten von ihrem Platz am Kopf der Treppe einen guten Überblick über die festlich gekleideten Massen, die sich schon lange vor Ballbeginn im unteren Kurhausfoyer drängten. Tapfer schüttelte das Moderatorenpaar fast 700 Hände und fand immer wieder ein nettes Begrüßungswort, bevor sie als gut gelaunte Gastgeber im Auftrag des SWR entspannt durch den langen Abend führten.

Die Riesennachfrage nach Karten hatte zu einigen Neuerungen im Ablauf geführt: Vorspeisenteller und ein vorzüglicher Kalbsrücken wurden am Tisch serviert, lediglich das Dessert-Büffet war im Wintergarten angerichtet. Hiervon durften auch die rund 150 zusätzlichen Gäste naschen, die ab 22 Uhr mit Flanierkarten im Runden Saal und im Konferenzsaal mitfeierten und das Programm per Videoübertragung verfolgen konnten.

Und da gab es einiges zu sehen: Weltmeisterliches Latein-Tanzen von Oxana Lebedew und Pavel Zvychaynyy, die wegen anderer Verpflichtungen wie den Asian Open auf ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Baden-Baden im April verzichten müssen. "Ich freue mich aber so, heute wieder in Baden-Baden zu tanzen", meinte Oxana, die mit ihrem Partner mit dem zungenbrecherischen Nachnamen auch für die Kurstadt startet. Richtig "cool" findet der 20-jährige Dominik Stöckl dagegen Standardtanzen. Mit seiner Partnerin Madeline Weingärtner strebt der Fellbacher einen Treppchenplatz bei den Deutschen Meisterschaften an und bewies schon ausgefeilte Tanzlehrerqualitäten. Beim traditionellen Mini-Tanzkurs für das Publikum hatte er für die Damen beim Langsamen Walzer einen guten Tipp: "Immer schön am Bauch des Partners lang." Für so engen Körperkontakt bleibt den Harlem Hot Shots keine Zeit: Die beiden schwedischen Paare zeigten artistisches Können bei ihrem Ausfllug in die Swing-Ära.

Swing war natürlich auch das Leitmotiv für die SWR Big Band, die nicht umsonst seit ihrer Gründung im April 1951 Weltruf genießt. Seit zehn Jahren geht das Tanzorchester regelmäßig mit Götz Alsmann auf Tournee, um eine Lanze für den Swing und vor allem für den nach Ansicht der Musiker zu Unrecht in Verruf geratenen deutschen Schlager der 50er und 60er Jahre zu brechen. Dass der Honorarprofessor für Geschichte der Popularmusik und hochdekorierte Entertainer die Bühne mit seiner berühmten Tolle betrat, war allerdings nicht das Verdienst von Starfriseur Roman Kilgus, der mit seinem Team im Foyer die Damen noch ein bisschen hübscher machte. Götz Alsmann hat seit seinem 15. Lebensjahr, also seit rund 45 Jahren, "die Haare schön" und die Stimme noch viel schöner. Dieser Gast war wirklich ein ganz besonderer Star, der das Publikum mitriss. Neben der Big Band bewies die SWR1 Band ihre Gabe, den Tanz-Geschmack der Gäste zu treffen. Die Fläche hätte gern doppelt so groß sein dürfen, um allen Tanzbeinen genügend "Swing"-Möglichkeit zu bieten.