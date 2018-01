Tora darf keinen Fehler enthalten Von Ulrich Philipp Baden-Baden - Das jüdische Leben in der Kurstadt knüpft zunehmend an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg an und gewinnt längst verloren geglaubte Konturen zurück. Mehrere Hundert Mitglieder der Glaubensgemeinschaft haben am Wochenende eine zweite Torarolle, die Heilige Schrift des Judentums, in ihr Gotteshaus in der Werderstraße eingebracht. Ein Klarinetten- und ein Akkordeonspieler begleiteten die freudig singende und betende Prozession von der Fieserbrück aus zu dem Gebäude hinter dem Kurhaus, wo die Tora jetzt im Allerheiligsten der Synagoge aufbewahrt wird. Mehrere ausgesuchte Männer wechselten sich dabei beim Tragen der in blauen Samt gehüllten Tora ab. Der Gemeinderabbiner Daniel Naftoli Surovtsev hatte im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt zuvor erklärt, dass an jüdischen Feiertagen die auf einen Samstag (den Sabbat) fallen, für die Gottesdienste zwei Rollen vorhanden sein müssen damit zwei Menschen daraus vorlesen können. Für die Gemeinden bedeutet dies eine beachtliche Investition, denn eine Tora muss handgeschrieben sein, darf keine Fehler enthalten und kostet 20000 Euro. Die Finanzierung der neuen Tora wurde möglich durch zwei Spender, die das Geld dafür bereitgestellt haben. Rami Suliman, der Oberrat der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden (IRG), konnte die Rolle im vergangenen März als Mitglied einer Delegation des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann im Rahmen einer Israelreise bei der Klagemauer in Jerusalem in Empfang nehmen. Nach der Einbringung zogen die Gemeindemitglieder und ihre Gäste in den Bénazetsaal des nahen Kurhauses. Hier wurde zudem Rabbi Surovtsev offiziell in sein Amt eingeführt. Er stammt aus Weißrussland, spricht sehr gut Deutsch und führt die Gemeinde bereits seit dem April 2017. Rami Suliman lobte in seiner Rede die interreligiösen Kontakte in Baden-Baden und betonte, das jüdische Gemeindeleben dürfe nicht versteckt stattfinden, obwohl das Sicherheitsgefühl von Juden in der letzten Zeit durch mehrere antisemitische Vorkommnisse gelitten habe. Martin Jäger, Staatssekretär im baden-württembergischen Innenministerium, erklärte hierzu, Antisemitismus müsse man entschieden begegnen. "Wir wollen das jüdische Leben beschützen" sagte Jäger und ergänzte, dafür werde er sich auch persönlich einsetzen. Der Landtagsabgeordnete Tobias Wald, der bei der Israelreise im März 2017 dabei war, zeigte sich sehr bewegt und erfreut, dass "jüdisches Leben in Baden-Baden wieder seinen Stellenwert hat". Oberbürgermeisterin Margret Mergen sagte, sie freue sich, dass die Jüdische Gemeinde in der "guten Stube der Stadt", im Bénazetsaal, feiere. Sie begrüße es, dass der Oberrat zudem entschieden habe, eine Synagoge zu bauen. Und gemäß dem Motto "Lieber eine Tante, die Geschenke mitbringt, als ein Onkel, der Klavier spielt" überreichte sie ein Bild mit einer Brücke über die Oos als Symbol der Freundschaft. Für die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) war Pfarrerin Marlene Bender ins Kurhaus gekommen. "Das Wort ist ganz nah bei Dir, in Deinem Mund und in Deinem Herzen, dass Du es tust", zitierte sie aus der Tora. "Das Wort Gottes ist hier ganz nahe, und das macht eine Torarolle so kostbar", erklärte Bender.

