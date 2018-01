Grenke kommt nach Oosscheuern

Baden-Baden - Am sogenannten "Dienstleistungstandort Aumatt" geht es Schlag auf Schlag. Und als wahrer Paukenschlag kann das, was gestern im Rathaus vorgestellt wurde, durchaus bezeichnet werden: Wolfgang Grenke und Diplom-Ingenieur Martin Dietrich investieren gemeinsam in diesen Standort.

Konkret wollen die beiden "Ur-Baden-Badener", wie sie Oberbürgermeisterin Margret Mergen bezeichnete, das im Architektenwettbewerb überplante Gelände von der Firma "Farben Frank" bis zur Aumattbrücke - dem jetzigen Firmensitz von Dietrich - neu bebauen. Vorgesehen sind drei mehrgeschossige Gebäude inklusive Tiefgarage, die nach Fertigstellung hochwertige IT-Arbeitsplätze beherbergen sollen. Unter anderem die Grenke-Gruppe selbst will dort weitere Arbeitsplätze schaffen, aber auch andere Firmen sollen sich dort ansiedeln. Insgesamt sollen mehrere Hundert neue Arbeitsplätze, bei einem Investitionsvolumen im höheren zweistelligen Millionenbereich, in Oosscheuern entstehen. Junge Arbeitnehmer, "im Alter zwischen 30 und 50 Jahren", so Dietrich, könnten damit an die Oos gelockt werden.

Bei der gestrigen Präsentation erläuterte Dietrich seinen ehrgeizigen Zeitplan: "Ich würde gerne im November mit den Abrissarbeiten beginnen. Geplanter Baubeginn wäre im Januar 2019. Klar, dass man solch ein Projekt nicht in acht Monaten hochzieht", so der Chef des Baden-Badener Bauunternehmens Franz Rabe. Mit der Fertigstellung rechnet er bis Ende 2020. "Dazu benötige ich Planungsrecht", sagte der Ingenieur in die Richtung von Bürgermeister Alexander Uhlig.

In Wolfgang Grenke habe Dietrich einen Partner gefunden, "der so tickt wie ich". Beide gingen früher in Oosscheuern in die Waldschule. "Mit der Gegend hier habe ich wirklich viel am Hut", sagte Grenke. "Unser Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen, die weiter in der Stadt liegen." Am jetzigen Standort im Gewerbegebiet Oos-West würde sein Konzern, trotz der jüngst erst erfolgter Erweiterung, "aus allen Nähten platzen". Besonders die Planung der Tiefgarage, die sich unterhalb der drei neuen Gebäude erstrecken soll, lobte der Unternehmer und IHK-Präsident.

Die Grundstücksverhältnisse, so Dietrich, seien geklärt, es befände sich alles in einer Hand, so dass die Stadtverwaltung die baurechtlichen Rahmenbedingungen schaffen könne. "Das, was wir hier vorhaben, ist ein echtes Pfund", so der Investor. "Qualifizierte Arbeitnehmer wollen ein ansprechendes Umfeld und gute Arbeitsbedingungen vorfinden - all das werden wir hier schaffen", so die Aussage.