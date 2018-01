Beförderungen für Benz und Poerschke

In seiner detaillierten Jahresbilanz berichtete Abteilungskommandant Peter Hiesl über das Geschehen innerhalb der Wehr. Der aktuelle Mitgliederstand beträgt laut Angaben 54Angehörige, was einen Gleichstand zum Vorjahr bedeutet. Bei den Alarmierungen gab es allerdings eine deutliche Erhöhung: Sie stiegen von 28 im Jahr 2016 auf insgesamt 45 im vergangenen Jahr an. Aufgeschlüsselt waren dies neun Brandeinsätze, 24 technische Hilfeleistungen, neun Fehlalarme und drei Wachbesetzungen. Zu Sicherheitswachdiensten musste zu 24 Veranstaltungen das nötige Personal gestellt werden. Hinzu kam ein besonderer Bereitschaftsdienst anlässlich des G-20-Treffens.

Für die Aus- und Weiterbildung wurden für die unterschiedlichen Einsatztätigkeiten und Anforderungen wie Maschinisten, Atemschutzträger oder Einsatzleiter insgesamt 44Ausbildungstermine durchgeführt. Auch bei Arbeitseinsätzen war die Wehr gefordert wie beispielsweise bei der Unterstützung anderer örtlicher Vereine. Bei Festen und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Ortes war die Wehr stets vertreten, so der Kommandant. Als besonderen Höhepunkt des vergangenen Jahres bezeichnete Peter Hiesl die Indienststellung des neuen Löschfahrzeuges.

Jugendwart Kevin Wagner berichtete über die Tätigkeiten der "Fire-Kids" mit Sport, Spiel und feuerwehrtechnischem Grundwissen. Hierbei bedankte er sich besonders bei Miriam Mangler für die große Unterstützung. Ein umfassendes Programm stand bei der Jugend in Sachen Weiterbildung in Theorie und Praxis auf dem Stundenplan, dient sie doch als Grundlage für die weitere Ausbildung zum aktiven Feuerwehrmann, so der Jugendwart. Aus dem Kassenbericht von Timo Benz ging eine korrekte Kassenführung hervor.

Es folgten zwei Beförderungen, die von Stadtkommandant Martin Buschert vorgenommen wurden. Zum Oberlöschmeister wurde nach bestandener Aus- und Weiterbildung Timo Benz befördert, Cedric Poerschke wurde zum Feuerwehrmann ernannt. Bei den Ehrungen erhielten Anna-Katharina Bürk und Cedric Poerschke die neu eingeführte Traditionsnadel der Jugendfeuerwehr.

Die internen Ehrungen wurden von Abteilungskommandant Hiesl vorgenommen. Für seine Tätigkeit erhielt Klaus Benz einen Präsentkorb, Kevin Wagner bekam als Anerkennung für das Erreichen des goldenen Leistungsabzeichens ebenfalls ein Präsent. Gerätewart Torsten Seewald wurde für seine umfangreiche und gewissenhafte Pflege der Einsatzfahrzeuge und Geräte belobigt.

Zusätzlich auf die Tagesordnung kam die Wahl eines Mitglieds für den Gesamtausschuss der Feuerwehr Baden-Baden. Nach geheimer Abstimmung wurde Martin Riedinger einstimmig als Vertreter der Abteilungswehr in dieses Gremium gewählt.

In den Grußworten von Michael Schneider seitens der Ortsverwaltung wurden der Dank und die Anerkennung der Bevölkerung für die Wehrleistung übermittelt. Für die Verwaltung sei es beruhigend zu wissen, dass in Gefahrensituationen eine kompetente und stets einsatzbereite Truppe bereitstehe, sagte Schneider.

Feuerwehr-Chef Buschert dankte der Einsatzabteilung für die Leistungen. Er zeigte sich erfreut über die gute und umfangreiche Jugendarbeit. Gerade in diesem "besonderen Ortsteil", wo die Entfernung zur Hauptwache groß ist, sei die aktive Mitarbeit und Einsatzbereitschaft eine wichtige Aufgabe. Große Herausforderungen böten Unfälle im Battertgebiet oder von Gleitschirmfliegern. Mit einem Dank an alle Anwesenden schloss Abteilungskommandant Peter Hiesl die 80. Jahresversammlung der Einsatzabteilung Ebersteinburg.