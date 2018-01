Rebland ist Hochburg für katholische Kirche

Baden-Baden - Groß ist die Vielfalt der religiösen Orientierungen der Baden-Badener, wobei sich in den Stadtteilen sehr unterschiedliche Verteilungen ergeben. Allerdings zeigt sich an der Oos anteilsmäßig auch eine klare Dominanz der römisch-katholischen Kirche. Dies geht aus ganz aktuellen Zahlen der Stadtverwaltung hervor, die auf Angaben im Melderegister (Hauptwohnsitz) basieren.

Knapp 41 Prozent der Kurstädter bekennen sich demnach zum katholischen Glauben, was über dem Durchschnitt im Land liegt. Die evangelische Kirche kommt auf knapp 17 Prozent. Neben den beiden großen christlichen Konfessionen sind an der Oos noch zahlreiche andere Glaubensrichtungen vertreten - manchmal nur mit einem offiziellen "Anhänger", in anderen Fällen sind es einige Hundert.

So geben 474 Baden-Badener an, der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden anzugehören, die orthodoxen Kirchen kommen auf rund 350 Anhänger. 70 Mitglieder hat laut Melderegister die Neuapostolische Kirche, für die die Erwartung der Wiederkunft Christi in naher Zukunft eine wichtige Rolle spielt.

Nur wenige Einwohner geben bei der Frage nach der Religionszugehörigkeit evangelische Freikirchen wie Adventisten (fünfmal), Pfingstgemeinde (einmal) oder Mennoniten (dreimal) an. Zu der in Baden-Baden sehr regen altkatholischen Gemeinde in der Spitalkirche bekennen sich 173 Menschen.

Obwohl im Melderegister auch Flüchtlinge vertreten sind, kann die Stadt nicht sagen, wie viele Muslime an der Oos leben, da der Islam als Religionsgemeinschaft nicht gesondert ausgewiesen wird. So tauchen Muslime in der Meldestatistik nur in der Rubrik "ohne Angabe zur Religion" auf. Diese Einstufung ist allerdings sehr verbreitet, denn sie findet sich in mehr als 40 Prozent der Meldebögen. Und darunter sind natürlich auch diejenigen Kurstädter, die entweder keiner Religionsgemeinschaft angehören oder sich - die Angaben sind freiwillig - nicht dazu bekennen wollen.

Zurück zu den verwertbaren Daten: Hier ist ein Blick auf die Verhältnisse in den Stadtteilen sehr interessant. Die römisch-katholische Kirche hat zwar in der Innen- und der Weststadt mit jeweils über 3000 Nennungen die zahlenmäßig meisten Anhänger, doch im Verhältnis zur Einwohnerzahl dieser Stadtteile ist sie hier unterdurchschnittlich vertreten. So kommt sie zum Beispiel in der Innenstadt auf einen Anteil von unter 30 Prozent. Hingegen ist die Quote der Katholiken vor allem im Rebland besonders ausgeprägt - eindeutig an der Spitze liegt hier Neuweier mit 62 Prozent vor Steinbach mit mehr als 57 Prozent.

Eine Hochburg der evangelischen Kirche befindet sich sicherlich in Oos, wo die Friedensgemeinde ihre Wurzeln hat. Sie erreicht hier einen Anteil von 19 Prozent. Auch in der Innenstadt ist man mit mehr als 2000 Mitgliedern sehr stark vertreten. Anders sieht es hingegen im Rebland aus, in Neuweier liegt die Quote der Bürger, die sich als evangelisch bezeichnen, bei 12 Prozent.

Die Schwerpunkte der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden liegen in der Kurstadt ganz eindeutig in der West- und in der Innenstadt. In diesen Stadtteilen wohnen fast 70 Prozent der Mitglieder. Aber auch die Gläubigen anderer Religionsgemeinschaften, die in der Kurstadt in noch kleinerer Zahl vertreten sind, findet man vor allem in der West- und der Innenstadt. Nur bei den 173 Alt-Katholiken in Baden-Baden lässt sich doch eine gewisse "Streuung" fast im ganzen Stadtgebiet erkennen.

Auffällig ist auch, dass man nach den offiziellen Angaben in Ebersteinburg die im Vergleich zu anderen Stadtteilen geringste konfessionelle Vielfalt feststellt. Denn laut Melderegister gibt es im Bergdorf 44,1 Prozent Katholiken, während sich 16 Prozent der Einwohner als evangelisch bezeichnen. Ansonsten wohnen noch fünf Personen mit griechisch-orthodoxem Glauben in Ebersteinburg - und das war's dann auch schon, denn die restlichen fast 40 Prozent sind ohne eine Angabe zur Religion gemeldet.

