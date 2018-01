Für den Kinderclub gibt es schon eine Warteliste

Baden-Baden - "Auf der Suche nach ihrem Seemanns-Papa fahren Nelli und ihre Mutter Ava in einem bunten Bus durchs Land. Ein fliegender Postbote weist sie auf einen Weg, der sie an den Nebelort führt, der das Merkwürdigste ist, was Nelli je gesehen hat." Mit diesem Hinweis macht der Verlag auf den Jugendroman "Nelli und der Nebelort" von Annika Scheffel aufmerksam. Theaterpädagogin Isabell Dachsteiner und Jacqueline Frittel, die dank Unterstützung des Soroptimist Clubs mit ihrer Baden-Badener Kollegin gemeinsam den Kinderclub am Theater Baden-Baden leitet, wählten dieses Buch als Grundlage für die Erarbeitung eines Bühnenstücks aus. Leider total ausverkauft kann sich das Publikum am 3. und 4. Februar jeweils um 16Uhr von den jungen Darstellern zu dem merkwürdigen Ort entführen lassen, in dem so streng auf Ordnung, Regeln und Sicherheit geachtet wird, dass man keinen selbstständigen Schritt unternehmen kann.

Seit Oktober arbeiten die 16 acht- bis zwölfjährigen Jungen und Mädchen an dem Stoff, haben die ihnen gemäße Rolle gefunden und fiebern dem Premieren-Termin entgegen. Die Hälfte von ihnen ist neu hinzugekommen, die anderen haben mit zwei Einladungen zu den Kindertheatertagen in Leipzig und Stuttgart bereits Bühnenerfolge erlebt. Die neunjährige Emma Bischoff ist als Neuling neben Marlene Kögl gleich mit der Rolle der Nelli in einer Hälfte des Stücks betreut worden. "Ich finde Schauspielen toll", erklärt sie.

Dieses "Toll" kann in der Zusammenfassung der beiden Pädagoginnen unter vielen Aspekten gedeutet werden. Klar, Spaß muss sein, aber auch Disziplin, Teamgeist, Respekt, die Kunst, andere Personen in Mimik und Gestik darzustellen, Selbstfindung und Selbstbewusstsein und die Entdeckung bisher verborgener Fähigkeiten sind positive Begleiterscheinungen, die sich beim Zusammenspiel entwickeln. Deshalb ist der Kinder-Club des Theaters so beliebt, dass bereits eine Warteliste angelegt wurde. Etliche der Größeren fiebern ihrem 14. Geburtstag entgegen, um in den U22-Club aufgenommen zu werden. Das sind die 14- bis 22-Jährigen.

Vor vier Jahren gab der Soroptimist-Club Baden-Baden nicht nur die Anregung zum Kinderclub, sondern unterstrich sein Engagement mit der Zusage für eine Unterstützung von 3000 Euro jährlich. Am Dienstagnachmittag fanden sich acht Mitglieder des international aktiven Service-Clubs berufstätiger Frauen im TIK ein, um den Scheck zu überreichen. Augenfällig durften vier Kinder die Ziffern 3000 € an "den Hut stecken". Dieser Betrag finanziere die Gastpädagogin und auch so manches Requisit, das der hochgelobte Kostüm- und Bühnenbildner Sebastian Ganz zur Realisation dieser skurrilen Abenteuer-Geschichte benötige. Die amtierende SI-Präsidentin Benita Hey bekräftigte den Entschluss, auf diese Weise möglichst auch Kindern aus sozial benachteiligten Familien die Chance zu eröffnen, sich im späteren Leben gewandt und angenehm präsentieren zu können. "Theater kann motivieren, Freude bereiten und zur persönlichen Entfaltung beitragen", sagte sie.