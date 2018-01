Ortschaftsratssitzung beinahe geplatzt

Von Sarah Reith Baden-Baden - Fast wäre die Januar-Sitzung des Ebersteinburger Ortschaftsrats geplatzt: Eigentlich stand die Neugestaltung der Ortsmitte auf der Tagesordnung, eine Entscheidung musste her, weil das Gartenamt die Arbeiten dringend ausschreiben wollte. Das Problem: Es fehlten so viele Ratsmitglieder, dass das Gremium zunächst nicht beschlussfähig war. Hintergrund Zwei Räte, die sonst zuverlässig zu jeder Sitzung kommen, hatten sich just für diesen Abend entschuldigt. Zwei weitere, Hauke Falk und Andreas Benz (beide CDU), fehlten unentschuldigt. So blieben in dem kleinen Gremium nur noch zwei Ortschaftsräte und Ortsvorsteher Josef Benz (FDP) übrig - eine Person zu wenig für die Beschlussfähigkeit. Die Ironie daran: Das Thema Ortsmitte stand schon einmal in der Dezembersitzung 2017 auf der Tagesordnung. Damals hatte man sich aber entschlossen, eine endgültige Entscheidung über die Umgestaltung der dortigen Grünfläche und der Freifläche vor der Feuerwehr auf den Januar zu verschieben - unter anderem deshalb, weil im Dezember ebenfalls drei Ortschaftsräte fehlten und Ortsvorsteher Josef Benz darauf hoffte, das für Ebersteinburg wichtige Thema noch einmal mit mehr Mitgliedern des Rates diskutieren zu können. Eigens dafür wurde auch Rolf Basse vom Gartenamt ein zweites Mal in die Sitzung eingeladen. Am Ende konnte die Entscheidung im Januar dann doch noch getroffen werden: Der telefonisch alarmierte unentschuldigt fehlende Andreas Benz tauchte 20 Minuten nach offiziellem Sitzungsbeginn auf, die Zeit bis dahin überbrückte der Ortsvorsteher mit Informationen und einer Bürgerfragestunde. Eine gewisse Brisanz bekommt die kleine Begebenheit, weil insbesondere Hauke Falk (Foto: Archiv/pr) häufig fehlt: Wie eine Nachfrage bei der Stadtpressestelle ergeben hat, hat er allein 2017 und 2018 nur an drei von neun Sitzungen teilgenommen. Sechs Termine hat er verpasst. Sein Fraktionskollege Andreas Benz fehlte im gleichen Zeitraum zwar ebenfalls das eine oder andere Mal, allerdings seltener: Ihm entgingen drei Sitzungen. Er sei nach einer beruflichen Neuorientierung stark eingebunden, erläuterte Ortschaftsrat Hauke Falk die vielen verpassten Termine im BT-Gespräch. Im Rahmen seiner neuen Tätigkeit sei er auch oft am Abend in Notfällen im Einsatz und könne dann nicht an den Treffen des Ortschaftsrates teilnehmen. Er habe sich vor diesem Hintergrund auch schon überlegt, das Amt niederzulegen, wolle aber eigentlich die laufende Amtsperiode noch zu Ende führen, sagte Falk. Er sei guter Dinge, die Frequenz seiner Sitzungsteilnahmen zu erhöhen. Auf jeden Fall wolle er sich bei der nächsten Kommunalwahl dann aber nicht mehr aufstellen lassen. Gemäß der Gemeindeordnung sind Ortschaftsräte verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen, bestätigte die Stadtverwaltung auf BT-Nachfrage. Tut dies ein Ortschafts- oder Stadtrat nicht, wird das aber nicht wirklich geahndet. Anstelle von Sitzungsgeld erhalten Gemeinde- und Ortschaftsräte für ihr ehrenamtliches Engagement eine monatliche, pauschale Aufwandsentschädigung. Diese beträgt bei Stadträten 420 Euro pro Monat, bei Ortschaftsräten in Ebersteinburg 78,75 Euro - und wird auch ausbezahlt, wenn die gewählten Volksvertreter in Sitzungen entschuldigt fehlen. Nur, wenn sie unentschuldigt den Sitzungen fernbleiben, wird ein kleiner Betrag von der Aufwandsentschädigung abgezogen: Bei Stadträten sind dies 25, bei Ortschaftsräten 10Euro pro Sitzung. Kommentar

