Bezahlbarer Wohnraum als soziale Verpflichtung Baden-Baden (co) - An dem Neujahrsempfang der CDU-Kreisverbände Baden-Baden und Rastatt zeigten neben hoher Politprominenz so viele Besucher Interesse, dass die Kulisse des Kurhauses aus allen Nähten platzte. In ihrer Rede beleuchtete Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut ihre Themen Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Der CDU-Kreisvorsitzende Baden-Baden, Ralf Müller, sprach in seiner Begrüßung angesichts weltweiter Kriege und Vertreibung und "gefährlichen politischen Maulhelden" das gute Gefühl an, in Frieden und einer funktionierenden Demokratie zu leben. Er bedauerte die bisher ausgebliebene bundespolitische Aufarbeitung des Bundestagswahlergebnisses für die CDU und hoffte auf deren Stärkung ihres wirtschaftspolitischen Profils. In der Landespolitik sah er insbesondere in den Bereichen Bildungspolitik, Sicherheit und Wirtschaftspolitik die Regierungsbeteiligung der CDU als weichenstellend. Kommunalpolitisch rief er dazu auf, sich vor Ort permanent einzubringen und als Bürger auf die Vertreter der Parteien konstruktiv und kritisch zuzugehen. Nicole Hoffmeister-Kraut (MdL), Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, sprach rückblickend die Verabschiedung des ersten Haushalts an, der nicht nur auf eine Neuverschuldung verzichtet, sondern "endlich Schulden zurückzahlt". Zum Thema innere Sicherheit sei das Anti-Terror-Paket III mit insgesamt 1500 neuen Stellen bei der Polizei und Body-Cams zu deren Schutz verabschiedet worden. Zudem werde die technische Ausstattung der Sicherheitsbehörden konsequent weiter verbessert. Als wirtschaftsstärkste Region Europas sah sie für Baden-Württemberg die Digitalisierung der Wirtschaft, wobei gerade mittelständische Unternehmen unterstützt werden sollen, sowie Transformationsprozesse in der Automobilindustrie als größte Herausforderung. Die Ministerin sprach die historische Rekordbeschäftigung an, wobei die Arbeitslosenquote im Stadtkreis Baden-Baden mit 4,9 Prozent deutlich höher liege als im Landkreis Rastatt mit 2,7 Prozent. Angesichts von 100000 offenen Stellen in Baden-Württemberg forderte die Ministerin ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz und verbesserte Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive. Hinsichtlich des gesellschaftlichen Zusammenhalts sei das trotz wirtschaftlicher Stabilität hohe Maß an Unzufriedenheit in der Bevölkerung irritierend, oftmals würden Stabilität und Sicherheit vermisst. Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik sah sie die Mehrheit der Deutschen weiter zu Solidarität und Hilfsbereitschaft stehen. Als Maß der Mitte wertete die Ministerin eine Begrenzung der Zuwanderungszahlen auf höchstens 220000 jährlich und die Zulassung des Familiennachzugs unter engen Voraussetzungen auf maximal 1000 Personen pro Monat. Angesichts für viele kaum noch bezahlbarer Mieten verwies sie auf das Förderprogramm "Wohnungsbau BW" mit einem Investitionsvolumen von einer halben Milliarde in den kommenden zwei Jahren. Zudem will sich die Ministerin für beschleunigte baurechtliche Verfahren und den Abbau bürokratischer Hemmnisse einsetzen, da bezahlbarer Wohnraum eine soziale Verpflichtung sei. Das Vokalensemble Canto dell'Anima unter der Leitung von Anja Schlenker-Rapke bot unter Begleitung der Pianistin Lara Sheilan den ansprechenden musikalischen Rahmen des Empfangs.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stuttgart

Schüler fordern Regeln für hitzefrei Stuttgart (lsw) - Weil Schulleiter trotz hoher Temperaturen kaum hitzefrei geben, soll das Kultusministerium aus Sicht des Landesschülerbeirates einschreiten. Ein Vorschlag des Beirates ist, 25 Grad um 11 Uhr als Maßstab für ein vorzeitiges Unterrichtsende heranzuziehen (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Weil Schulleiter trotz hoher Temperaturen kaum hitzefrei geben, soll das Kultusministerium aus Sicht des Landesschülerbeirates einschreiten. Ein Vorschlag des Beirates ist, 25 Grad um 11 Uhr als Maßstab für ein vorzeitiges Unterrichtsende heranzuziehen (Foto: dpa). » - Mehr Stuttgart

Zu wenig Geld für Schulleitungen Stuttgart (bjhw) - In die Schulleitung aufzusteigen, ist zunehmend unattraktiv. Obwohl die grün-schwarze LAndesregierung im Koalitionsvertrag vorsieht, das zu ändern, kann Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU; Foto: dpa) dafür keine finanziellen Möglichkeiten erkennen. » Weitersagen (bjhw) - In die Schulleitung aufzusteigen, ist zunehmend unattraktiv. Obwohl die grün-schwarze LAndesregierung im Koalitionsvertrag vorsieht, das zu ändern, kann Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU; Foto: dpa) dafür keine finanziellen Möglichkeiten erkennen. » - Mehr