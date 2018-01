Arbeitsrückstände und Verzicht auf Zinseinnahmen Von Henning Zorn Baden-Baden - Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) hat die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Baden-Baden in den Jahren 2010 bis 2012 sehr gründlich unter die Lupe genommen und dabei auch einige Kritikpunkte aufgelistet. Dieses Thema steht auf der Tagesordnung des Gemeinderats am kommenden Montag. Hintergrund Die Prüfungen fallen in eine Zeit, in der sich die Finanzlage der Kurstadt deutlich schlechter darstellte als heutzutage, und vor allem die Aussichten erschienen damals recht trübe. So stellt die GPA für die drei Untersuchungsjahre eine Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse in der Kurstadt fest, die nur als "noch zufriedenstellend" zu bezeichnen seien. Verwiesen wird vor allem darauf, dass sich nach der damals geltenden mittelfristigen Finanzplanung die Ergebnisse drastisch verschlechtern sollten. Die Stadt war von der Notwendigkeit eines weitgehenden Aufbrauchs der Reserven (Liquidität) bis 2018 und einer massiven Steigerung der Verschuldung ausgegangen. So sprechen die Prüfer auch von einer "nur eingeschränkt tragfähigen" Finanzplanung. Ermahnend wird in ihrem Bericht gefordert, Einsparpotenziale zu nutzen und Leistungen zu überprüfen. Bestandteile der GPA-Prüfung in Baden-Baden waren auch der Eigenbetrieb Umwelttechnik und die Stadtwerke - jeweils für die Zeit von 2010 bis 2013. Bezüglich der Umwelttechnik heißt es zusammenfassend unter anderem, dass sich bedingt durch vorgetragene Verluste am Ende des Prüfungszeitraums ein Fehlbetrag von einer Million Euro ergab. Den Stadtwerken wurden geordnete wirtschaftliche Verhältnisse bescheinigt. Verwaltung gelobt Besserung Die Prüfer des Landes haben in Einzelfällen so einiges Skeptisches anzumerken. So wird zum Beispiel moniert, dass im untersuchten Zeitraum beim städtischen Rechnungsprüfungsamt Arbeitsrückstände festzustellen gewesen seien. Es habe damals nur wenige Verwaltungsbereiche geprüft. In ihrer Stellungnahme räumt die Stadt ein, dass es in dieser Zeit aufgrund personeller Lücken nicht möglich gewesen sei, den Prüfungen im gesetzlichen Umfang nachzukommen. Mittelfristig sollten aber die Rückstände aufgearbeitet werden. Forderungen gegenüber säumigen Zahlern seien nicht mit der gebotenen Intensität erfolgt, heißt es im Bericht weiter. Bei Stundungen - hier würden die Voraussetzungen von der Stadt nicht regelmäßig ausreichend geprüft - und Vollziehungs-Aussetzungen sei auf Sicherheitsleistungen verzichtet werden. Die Verwaltung gelobt in dieser Angelegenheit Besserung. Weiter fiel den Prüfern auf, dass die Stadt für ein Darlehen an die Stiftung Altenpflegeheim Schafberg seit 2006 keine Zinsen erhoben habe. Die Verwaltung will rückwirkend Zinsen einfordern - möglich ist das aber erst ab 2013. Im Sozialbereich rügte die GPA unter anderem, dass in der Jugendhilfe Bearbeitungsrückstände bestünden und die Einnahmesicherung teilweise nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen habe. Inzwischen wurde ein Zeitplan zur Aufarbeitung der Rückstände erstellt. Im Zuständigkeitsbereich der Umwelttechnik fordern die Prüfer eine umgehende Neukalkulation für die Abfallgebühren, die dann 2017 umgesetzt wurde. Dienstwagennutzung durch Ehepartner Einiges haben sie auch bei den Stadtwerken notiert. So sei die Gewährung außertariflicher Zulagen an Beschäftigte sachlich nicht nachvollziehbar begründet worden. Dazu bemerkt die Verwaltung, dass die Zulagen überprüft würden, teilweise habe man sie bereits eingestellt. Auf eine kritische Feststellung der GPA hin sagte die Stadt zu, die Zuständigkeiten des Betriebsausschusses bei Personalentscheidungen künftig zu beachten. Zu den weiteren Bemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt gehört auch eine Rüge hinsichtlich der Praxis der Dienstwagennutzung bei den Stadtwerken. So ist den Prüfern aufgefallen, dass zwei Beschäftigten eine uneingeschränkte private Verwendung von Dienstwagen eingeräumt worden sei, die auch die Nutzung durch Ehepartner einschließe. Eine Privatnutzung müsse durch Gemeinderatsbeschluss sanktioniert werden, wobei eine Überlassung von Dienstwagen an Familienangehörige nicht mit kommunalrechtlichen Vorgaben vereinbar sei. Laut Verwaltung hat man inzwischen die Dienstwagennutzung durch einen Vertrag geregelt, der vom Gemeinderat genehmigt wurde.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben