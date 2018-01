Pflegeheim-Neubau interessiert viele Bürger

Baden-Baden - Groß ist das Interesse an der Informationsveranstaltung zum geplanten Neubau des Steinbacher Pflegeheims in der Gärtnerstraße am Dienstag gewesen. Ausführlich stellte die evangelischen Kirchengemeinde Baden-Baden an diesem Abend das Projekt im Saal der Matthäusgemeinde vor. Wie berichtet, soll auf einem Teil des Areals der Gärtnerei Werr ein neues 90-Betten-Haus errichtet werden.

Es kamen so viele Bürger, Ortschaftsräte, Angehörige von Pflegeheimbewohnern und Mitglieder der Kirchengemeinde, dass die 65 bereitgestellten Stühle nicht ausreichten. Nach einer ersten Veröffentlichung der Pläne im November vergangenen Jahres wollte die Kirchengemeinde den vorläufigen aktuellen Stand aufzeigen.

Unter der Leitung von Dekan Thomas Jammerthal informierten Ekke-Heiko Steinberg, Vorsitzender der evangelischen Kirchengemeinde Baden-Baden, Heimleiterin Ulrike Huber und Karl-Heinz Honeck, Geschäftsführer der evangelischen Kirchengemeinde, ausführlich über das Vorhaben auf dem rund 5000 Quadratmeter großen, direkt an der Straße gelegenen Grundstück, bevor die Zuhörer Gelegenheit bekamen, Fragen zu stellen. Jammerthal sprach von einem transparenten Vorgehen.

Steinberg ging auf die gesetzliche Regelung ein, dass von 2019 an nurmehr Einzelzimmer in Pflegeheimen erlaubt seien (Fristverlängerungen sind möglich), das alte Haus in der Dr.-Arweiler-Straße aber vor allem über Zweibettzimmer verfüge und ein Umbau oder Teilneubau wirtschaftlich nicht darstellbar sei. Nach langer Suche habe sich das Werr-Grundstück angeboten, das auch der gesetzlichen Vorgabe nach Wohnortnähe gerecht werde. Das bestehende Heimgrundstück soll verkauft werden.

Umfassend erklärte Heimleiterin Ulrike Huber im Anschluss Funktion und Pflegekonzept des vorhandenen Hauses mit 90 Mitarbeitern. Die Zielgruppe seien Menschen mit "erheblichen Einschränkungen". Diese kämen immer älter zu ihnen und würden immer kürzer bleiben. Und die Nachfrage nach solchen Plätzen steige, auch wenn der Gesetzgeber eine Versorgung "ambulant vor stationär" vorziehe. Die neuen Häuser sollen nicht über mehr als 100 Plätze verfügen, in der "Mitte eines Ortes" liegen und keine Krankenhausatmosphäre verbreiten. Einzelzimmer mit mindestens 16 Quadratmeter Fläche und jeweils fünf Quadratmeter je Bewohner für die übrigen Räumlichkeiten seien vorgeschrieben, so Ulrike Huber. Zwölf bis 15 Bewohner würden zusammen in einer Wohngruppe, zwei Gruppen auf jeder Ebene sind im neuen Haus geplant, betreut. Je nach Möglichkeit der dort lebenden Menschen soll auch ein normaler Alltag gelebt werden, einschließlich kochen. Wichtig seien für die Pflegebedürftigen soziale Kontakte zu Familie, Freunden und Vereinen, erklärte die Heimleiterin. Das sei bei der Kürze der Wege im Ort leichter umzusetzen. Die alten Menschen seien oft passiv und bräuchten Anregungen von außen.

Seit seinem Amtsantritt vor vier Jahren ist Geschäftsführer Karl-Heinz Honeck mit dem Thema befasst und war seither auf Grundstückssuche. Das Pflegeheim sei in Steinbach verwurzelt und stoße hier auf eine "hohe Akzeptanz". Am neuen Standort sei ein dreistöckiges, u-förmiges Gebäude für 90Pflegebedürftige und sechs Menschen im betreuten Wohnen geplant - zur Gärtnerstraße hin offen und mit einer Grünfläche davor, erklärte Honeck. Auf ein einst vorgesehenes Penthouse habe man wegen der Höhe inzwischen verzichtet. Platz finden müssten in dem Gebäude auch die Produktionsküche, die täglich 400 Essen - auch für das Pflegeheim in der Weststadt, Kindergärten und Essen auf Rädern - koche, die Verwaltung, Therapieräume, Kapelle, ein Café sowie das Pfarramt, das hierher umziehen solle.

Es seien etwa 45 Stellplätze vorgesehen - seitlich und hinterm Haus und an der Gärtnerstraße. Pflicht seien aber lediglich 20 Parkmöglichkeiten. Momentan verfüge man in der Dr.-Arweiler-Straße lediglich über 14Parkplätze.

Die Lieferanten würden das Haus ausschließlich über die Gärtnerstraße ansteuern und an der Seite rückwärts in eine Einfahrt fahren, die eingehaust werde, um möglichst wenig Lärm zu verursachen. Der Wäsche-Lkw komme zweimal in der Woche und sei maximal ein Zwölftonner, zweimal in der Woche liefere ein 7,5-Tonnen-Lastwagen Frischwaren vom Großmarkt, zweimal in der Woche bekomme das Haus frisches Gemüse von einem ortsansässigen Lieferanten. Und morgens bringe der Bäcker frische Brötchen und Brot in einem Lieferwagen, fasste der Geschäftsführer die Verkehrsbelastung ohne das Personal, das im Schichtbetrieb und zeitversetzt arbeitet, und die Besucher zusammen. "Das größte Fahrzeug ist der Müllwagen", sagte Honeck.