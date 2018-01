Hand in Hand für Respekt und Achtung

Baden-Baden - Tiefes Schweigen durchzog gestern im Foyer des Richard-Wagner-Gymnasiums die Schülerreihen. Seit 1996, als Bundespräsident Roman Herzog den Holocaust-Gedenktag einführte, erinnern sich Schüler bei einer jährlichen Gedenkfeier an die Opfer des Nationalsozialismus. Diesmal prägte die Unterstufen-Theater-AG unter der Leitung von Anke Flesch das Gedenken.

Die Schüler spielten eine Szene aus der Autobiografie "Ertrinken", von Gerhard Durlacher. Er ging einmal selbst in Baden-Baden zur Schule. Die Mitspieler wählten für ihre Darbietung Zeilen, die der damals Zehnjährige aufschrieb, nachdem er und sein bester Freund Harro von Mitschülern, Mitgliedern der NSDAP-Jugendorganisation, verprügelt worden waren. Die Mutter verbietet danach dem Jungen, sich weiter mit Schulfreund Gerhard zu treffen. Tags darauf geht der jüdische Junge allein zur Schule. Es folgt das komplette gesellschaftliche Aus. Für den richtigen Ton und die hektisch springenden Videobilder, die die Prügelszene widerspiegelten, sorgte die Licht-und-Ton-AG der Schule.

Sich erinnern, das heißt nicht nur an die Menschen zu denken, denen während des Dritten Reichs Böses widerfuhr, die Ausgrenzung wegen ihres Aussehens, Glaubens oder einer anderen Meinung erfuhren, sondern diesen auch Respekt zu zollen, meinte im Anschluss Jacqueline Olesen, die Schulseelsorgerin. Sie leitete die Gedenkfeier.

Das Erinnern der Kinder hat etwas Berührendes, wie sie im Foyer sich an den Händen halten und wie gefordert den Nazi-Opfern, wie auch denen von Gewalt und Krieg, Achtung erweisen. Mit einem Händedruck versprechen sie sich gegenseitig, darauf zu achten, sich mit Respekt und Achtung zu begegnen, keine Ausgrenzung zuzulassen.

Gerhard Durlacher, er würde am 10. Juli 90 Jahre alt werden, ist am RWG kein Unbekannter. 2008 finanzierte die Schule den Stolperstein, der vor seinem ehemaligen Zuhause in der Lichtentaler Straße 56 verlegt wurde. Noch im gleichen Jahr besuchte seine Frau Anneke die Klasse, die den Stein gestiftet hatte.

Die gestrige Veranstaltung war Teil der Aktion "Baden-Baden liest ein Buch". In diesem Rahmen wird am 8.Mai Durlachers Tochter Jessica, eine bekannte niederländische Schriftstellerin, zur Lesung im RWG erwartet, ebenso wie ihre Mutter Anneke. Am heutigen Morgen wiederum berichtet Zeitzeugin Eva Mendelsson aus London der Kursstufe1 von ihren Erlebnissen.

Der Holocaust-Gedenktag orientiert sich am 27. Januar. An diesem Tag befreiten sowjetische Soldaten die letzten 7000 Menschen aus dem Vernichtungslager Auschwitz. 2006 wurde der Gedenktag auf Beschluss der Vereinten Nationen auch weltweit in den Kalender übernommen.