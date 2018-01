Wieder mehr Russen an der Oos

Baden-Baden - Fast nur gute Nachrichten hatte Tourismus-Chefin Nora Waggershauser gestern zu verkünden. Denn bei der Entwicklung der Übernachtungszahlen in der Kurstadt scheint es seit Jahren nur eine Richtung zu geben - nach oben. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema im Überblick:

Wie steht Baden-Baden touristisch da?

Laut Tourismus-Chefin Waggershauser ist die Stadt weiter auf Erfolgskurs: Nachdem man bereits im Jahr 2016 die Marke von einer Million Übernachtungen knapp geknackt hatte, konnte diese Zahl 2017 erneut getoppt werden: Die Gesamtzahl an Übernachtungen stieg um 4,6 Prozent auf 1054547. Einen so hohen Zuwachs (fast 50000 Übernachtungen mehr) erreichte man laut Waggershauser zuletzt vor fünf Jahren.

Bei welchen Nationalitäten gibt es das größte Plus?

Die weitaus größte Gästegruppe sind nach wie vor die Deutschen: Auf sie fallen 2017 654884 Übernachtungen - das sind 3,6 Prozent mehr als 2016. Bei ausländischen Besuchern ist sogar ein Plus von 6,4Prozent zu vermelden auf nun insgesamt 399663 Übernachtungen. Bei den ausländischen Gästen auf Platz eins stehen noch immer die Arabischen Golfstaaten, obwohl bei ihnen ein leichtes Minus von 1,8Prozent auf 52453Übernachtungen zu verzeichnen ist. Zwar kommen mehr Franzosen und Schweizer in die Stadt, aber sie bleiben im Schnitt weniger lang, deshalb kommen sie in der Statistik trotz Zuwächsen nur auf die Plätze drei und vier. Rang zwei geht erneut an Russland, das außerdem deutlich zulegt: 45854Übernachtungen entsprechen hier einem Plus von stolzen 24,1Prozent. Zur Erinnerung: 2016 hatte man im Vergleich zum Vorjahr noch einen Einbruch von 23,1Prozent bei russischen Gästen zu verschmerzen.

Wer ist 2017 lieber daheim geblieben?

Prozentual den größten Einbruch (-6,5 Prozent) gibt es bei Besuchern aus China und Hong Kong: Sie stehen bei den ausländischen Besuchern mit 13080 Übernachtungen auf Platz zehn. Auf dem empfindlichen Reisemarkt herrsche Terrorangst, so Waggershauser. Ein Minus von 3,6 Prozent gibt es zudem bei italienischen Besuchern: Letzteres sei deutschlandweit zu beobachten gewesen, so die Tourismus-Chefin.

Wie hat sich das Rebland entwickelt?

Auch hier ist bei den Übernachtungen insgesamt ein Plus zu verzeichnen - dieses ist mit 1,8 Prozent aber geringer als in der Gesamtstadt. Im Rebland gebe es mittlerweile weniger Ferienwohnungen als früher, sagte Waggershauser, weil Vermieter aus Altersgründen aufgehört hätten: Nun stünden weniger Betten zur Verfügung.

Welche Rolle spielen die Kliniken?

Bei den Übernachtungen werden stets die Patienten der Kurkliniken mitgerechnet. Sie machen in der Statistik laut Waggershauser 17 Prozent aus.

Was wirkt sich auf den Tourismus negativ aus?

Negative Folgen haben laut Waggershauser etwa Terroranschläge in Europa. 2017 habe sich die Lage aber etwas beruhigt. In Hochzeiten seien zudem die Zimmer knapp - deshalb freue man sich auf die für 2019 geplante Wiedereröffnung des Europäischen Hofs.

Und was wirkt positiv?

Gute Flug- oder Fernzug-Verbindungen wirken sich laut Waggershauser stets spürbar aus. Das habe man 2017 etwa bei der neuen Direktverbindung vom Baden-Airpark nach Moskau gemerkt. Ansonsten ziehen natürlich Kongresse und Veranstaltungen Gäste an. Ein besonderer Publikumsmagnet ist der Christkindelsmarkt, der den Dezember zu einem der "Top-Monate" macht.