"Haus am See": Neuer Eigentümer saniert

Sinzheim - Im Dezember des vergangenen Jahres hat das "Haus am See" im Sinzheimer Ortsteil Vormberg den Besitzer gewechselt. Neuer Eigentümer ist das Ehepaar Julia und Thomas Zgraja aus dem Baden-Badener Stadtteil Sandweier. Es will das Haus wieder zu alter Blüte führen und zu "einem Anziehungspunkt für die Region machen". Die umfangreichen Sanierungsarbeiten haben bereits begonnen. Die Wiedereröffnung ist für Mai 2018 geplant.

Übernachten kann im Moment keiner in dem idyllisch gelegenen, etwa 50 Jahre alten Hotel gegenüber des Bergsees am Fuße des Fremersbergs. Nicht nur in allen Zimmern (vorher 13, danach zwölf) sind Handwerker am Werk, auch in den Nebenräumen wird kräftig gearbeitet.

Rund 500000 Euro wollen die Eigentümer in die Erneuerung und vor allem Modernisierung des Hotel-Restaurants, von dem man einen traumhaften Blick ins Rheintal hat, investieren. Zwei Einzelzimmer, zwei Familienzimmer mit zwei Räumen sowie acht Doppelzimmer (insgesamt 24 Betten) sollen in der Herberge entstehen. Das Haus soll laut Thomas Zgraja, der auch als Bauleiter fungiert und im Immobilienbereich tätig ist, wie bisher als Hotel garni, aber mit Drei-Sterne-Komfort von seiner Frau geführt werden. Sie sei bereits im Gastgewerbe mit drei Ferienwohnungen in Baden-Baden tätig und wird sich auch um die Ausstattung kümmern. Die Zimmerkosten sollen zwischen 65 und 95Euro (Familienzimmer 140Euro) inklusive Frühstück liegen.

Eine mineralische Außendämmung, neue Fenster, eine neue Ölzentralheizung und neue Sanitärräume gehören ebenso zum Sanierungsumfang. Wobei der "traditionelle Stil", so der 39-jährige Bauleiter, erhalten bleiben soll. Dazu gehöre auch im Inneren, dass der Nebenraum weithin so bleiben soll, wie er ist. Auch der alte Stammtisch und die Eckbank im Erker will man behalten.

"Das Restaurant soll in Zukunft sieben Tage in der Woche eine anspruchsvolle badische Küche bieten sowie eine gutbürgerliche Vesperkarte", versprach der Investor. Auch die Hausspezialität, der berühmte Teufelssalat, soll dann wieder auf der Speisekarte stehe. Das Rezept hätten sie miterworben, sagt der neue Hausherr und lacht. Geplant sei auch, abgesehen von einem Frühstücksbuffet für die Hausgäste, nachmittags Kaffee und Kuchen anzubieten. Allerdings werde für die Gastronomie, die nach Aussage der Gemeinde eine wichtige Infrastruktureinrichtung ist, noch ein geeigneter Pächter gesucht. 74 Plätze im Innen- und etwa 50 Plätze im Außenbereich auf der großen Terrasse stehen zur Verfügung. Die dort vorhandene Hütte soll erhalten bleiben.

Das Ehepaar Zgraja plant in Sinzheim ein langfristiges Engagement. "Das wird mein Zuhause sein", sagte die 38-jährige neue Hotelleiterin. Sie freut sich dass, ihnen die Vorbesitzer, das Ehepaar Charlotte und Klaus Baur, das hölzerne Kruzifix über der Verbindungstür zum Nebenzimmer des Restaurants dagelassen haben. Es gehöre zum Haus, hätten die Beiden gemeint. Sie hätten es damals auch bekommen, als sie das Anwesen im Eichenweg 38 vor 20 Jahren übernommen hatten. Es liegt auf einem etwa 1800Quadratmeter großen Grundstück im Bereich eines gültigen Bebauungsplans, der als Sondergebiet ausgewiesen ist. Dessen Zweckbestimmung ist das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe.

Noch im September 2017 hatte sich der Gemeinderat mit dem Grundstück auseinander gesetzt und sich über eine von ihm in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie informieren lassen. Der Grund: Es war vom damaligen Besitzer eine Bebauungsplanänderung beantragt worden. Diese wurde auch in Aussicht gestellt mit Blick auf eine der vier vorgestellten Varianten mit der Hauptnutzung "Gastronomie/Hotel".