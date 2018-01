Ein frisches und lebendiges Institut

Baden-Baden - Am 14. Januar 1958 fiel der Startschuss für den DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg. An diesem Tag nahm man in der Gunzenbachstraße 35 in Baden-Baden die Blutspendezentrale mit 29 Mitarbeitenden in Betrieb und führte noch am selben Tag den ersten Blutspendetermin in Leinfelden mit 107 Spendern durch. Heute stellt das Institut in Baden-Baden mit 199 Mitarbeitern die Versorgung von mehr als 130 Krankenhäusern in Baden-Württemberg mit Blutprodukten sicher. Anlässlich des 60. Geburtstages fand gestern eine interne Feierstunde statt.

Als Festredner waren die beiden Geschäftsführer Peter Mein und Erhard Seifried in die Kurstadt gekommen, vonseiten der Stadtverwaltung überbrachte Bürgermeister Roland Kaiser die Grußworte. Der ärztliche Leiter des Standortes Baden-Baden, Ekkehard Richter, ging detailliert auf die Entwicklung der vergangenen 60 Jahre ein.

Der ärztliche Geschäftsführer Erhard Seifried dankte den Mitarbeitern des Standortes für ihre jahrzehntelange gute Arbeit und "die gute Stimmung". "Das hier ist ein frisches und lebendiges Institut", bescheinigte er den Mitarbeitern. Peter Mein ging in seiner Funktion als kaufmännischer Geschäftsführer auf die Entwicklung mit Zahlen ein. "Aus ursprünglich wenigen 1000 Blutspenden in 1958 sind wir heute bei zirka 1,4 Millionen Vollblut- und Apherese-Spenden angekommen. Wir sind an 17 Standorten mit 2200 Mitarbeitern für über 600 Krankenhäuser tätig", brachte er die bundesweite Stellung des DRK-Blutspendedienstes zur Sprache.

Gegründet wurde das Unternehmen eigentlich schon am 26. Januar 1956, als die DRK-Landesverbände Baden-Württemberg und Südbaden die entsprechenden Verträge unterzeichneten. Knapp zwei Jahre später war dann ein geeignetes Grundstück in Baden-Baden gefunden worden. Von der dortigen Blutspendezentrale aus sollte die flächendeckende Versorgung in Baden-Württemberg mit Blutprodukten sichergestellt werden. "Auch 60Jahre danach ist dies die Kernaufgabe des DRK-Blutspendedienstes", sagte Standortchef Ekkehard Richter, der anhand von alten Terminbüchern, einer damals benutzten Flasche sowie mehreren Präparaten aus dem Laufe der Jahre die Geschichte und die Entwicklung Revue passieren ließ.

Mehrere Umbaumaßnahmen erfolgten in den vergangenen Jahren auf dem Gelände in der Gunzenbachstraße 35. Das Blutspendewesen entwickelte sich zur modernen Transfusionsmedizin. 1971 startete am Standort Baden-Baden die Herstellung des "Faktor-VIII"-Konzentrates, das in Richters Rede eine große Rolle spielte. "Faktor VIII" ist ein Blutgerinnungsfaktor zur Therapie für Bluterkranke. Seifried erwähnte in diesem Zusammenhang, dass es mit dem hier hergestellten Präparat keinen einzigen Skandal gegeben habe. "Wir hatten keinen einzigen Fall einer HIV-Infektion. Bei einer Transfusion mit anderen Präparaten lag die Infektionsquote teilweise bei 60 Prozent", erinnerte er an den Arzneimittelskandal aus den 1980er Jahren.

Die Blutspende hat sich im Lauf der Jahre verändert: wurde anfangs die Vollblutspende noch in Flaschen abgenommen, führte der DRK-Blutspendedienst 1974 Blutbeutel und 1975 das heute noch genutzte Mehrfachbeutelsystem ein.

Im vergangenen Jahr wurden vom Standort Baden-Baden aus 884 mobile Blutspendetermine mit 115601 Spendern, darunter 9020 Erstspendern durchgeführt. Neben den Aufgaben als Versorgungsstandort sind in der Kurstadt vor allem die kaufmännischen Abteilungen, die Technik und der Einkauf beheimatet. Die ausschließlich anwendungsorientierten Forschungsprojekte betreffen die Qualitätssicherung in der Blutversorgung und dienen der Optimierung der Abläufe.