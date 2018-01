Mobile Re tter auch in Mittelbaden?

Baden-Baden - In der Kurstadt und im Landkreis Rastatt nehmen nun doch vielleicht bald sogenannte mobile Retter ihre Arbeit auf. Landtagsabgeordneter Tobias Wald, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, und sein Kollege Thomas Blenke, innenpolitischer Sprecher, wollen sich dafür starkmachen, dass der durch eine App unterstützte Einsatz von Rettungshelfern auch in Mittelbaden möglich wird.

Im vergangenen Jahr hatte das BT mehrfach über das System berichtet, das in anderen Bundesländern teilweise bereits seit mehreren Jahren erfolgreich im Einsatz ist. Fachlich ausgebildete Menschen, also beispielsweise Ärzte, Krankenpfleger, Schwestern oder Feuerwehrleute, laden sich dort eine App aufs Telefon und sind im Falle eines Notfalls, der in ihrer unmittelbarer Umgebung passiert, für die Rettungsleitstelle verfügbar.

Innerhalb kürzester Zeit erreichen sie den Patienten und können noch vor Eintreffen des Notarztes mit der Wiederbelebung beginnen. Also genau im lebenswichtigen Zeitraum der ersten paar Minuten nach einem Notfall. Bis zuletzt war die Einführung der App in Baden-Württemberg an datenschutz- und versicherungsrechtlichen Fragen gescheitert. Diese seien nun ausgeräumt, versicherten die beiden Abgeordneten.

Blenke und Wald stellten gestern bei einer Besichtigung der Rettungswache im Metzenacker in Aussicht, dass im Januar 2019 in Ergänzung zum System der Helfer vor Ort, bei dem in Mittelbaden Rettungshelfer mit einem speziellen Funksystem zu Notfällen gerufen werden, im Rahmen eines Pilotprojekts auch die App zum Einsatz kommen könnte. Wald sprach von einer zweijährigen Testphase. "Aus der Kombination beider Systeme ergeben sich sicher Synergien", sagte Blenke. Ziel ist es, wie schon berichtet, möglichst oft beim plötzlichen Herz-Kreislaufstillstand innerhalb der ersten fünf Minuten einen Rettungshelfer an den Einsatzort zu rufen, damit dieser eine Herzdruckmassage anwendet. Vergeht mehr Zeit, sind in solchen Fällen irreversible Hirnschäden zu erwarten oder gar der Tod des Patienten. Die Fünf-Minuten-Frist wäre durch eine Verdichtung des normalen Rettungsdienstes gar nicht zu erreichen. Nach Schätzungen von Experten wären mit dem Einsatz der App jedes Jahr viele Hundert Menschenleben zu retten.

Dr. Stefanie Hermann, Leitende Notärztin, und DRK-Kreisverbandschef Felix Brenneisen begrüßten gestern die Initiative. "Wir haben schon 50 mögliche Retter, die sich haben registrieren lassen", sagte Hermann. Interessenten können sich im Internet auf der Webseite der App melden. Klärungsbedarf bestehe nur noch bei der Frage, wer die Kosten für die Einführung des Systems in Mittelbaden trägt - im ersten Jahr sind das laut Brenneisen 45000, in den Folgejahren jeweils etwas über 20000 Euro. Man müsse darüber sprechen, inwieweit sich auch Stadt und Landkreis finanziell beteiligen könnten, sagte Wald.

www.mobile-retter.de