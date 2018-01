Ein Zeichen gegen Rassismus

Baden-Baden - "Das kann man sich gar nicht wünschen, was hier passiert", sagte Rita Hampp sehr bewegt, als immer mehr Menschen in die Aula des Baden-Badener Gymnasiums Hohenbaden kamen und immer mehr zusätzliche Stühle organisiert werden mussten. Die Sprecherin des Bündnisses "Baden-Baden ist bunt" war sichtlich überrascht, als klar wurde, dass die ursprünglich aufgestellten 100 Stühle bei weitem nicht ausreichten. Die Auftaktveranstaltung zu der Aktion "Baden-Baden liest ein Buch" am Donnerstagabend hat offensichtlich das starke Interesse vieler Bürger geweckt. Nicht alle Besucher konnten einen Sitzplatz bekommen.

"Auch Ihr zahlreiches Erscheinen ist ein Zeichen", erklärte Hampp, die in ihrer Begrüßung feststellte, dass es in der Zeit der schnellen Klicks im Internet auch schnell zu Rassismus kommen könne. Diesem etwas entgegenzusetzen, ist ein Ziel der Lese-Aktion, in deren Mittelpunkt das Buch "Ertrinken" des früheren Baden-Badener Bürgers Gerhard Durlacher steht. Im Gegensatz zu seinen Eltern hat dieser den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus überlebt. In "Ertrinken" beschreibt er seine Kindheit, als die Nazis in Deutschland an die Macht kamen und sich das Leben auch in der Kurstadt veränderte. "Nirgends war es warm und sicher", dies ist vielleicht ein Schlüsselsatz seines Werkes, den Hampp zitierte.

Sehr bewegend war anschließend, als die Schülerin Lisa Schwarz aus der 8b auf dem Akkordeon das Lied "Wiegala" anstimmte und Studiendirektor und Musiklehrer Achim Fessler die Anwesenden zum Mitsingen brachte. Die jüdische Schriftstellerin Ilse Weber hat "Wiegala" komponiert und soll das Schlaflied für ihren Sohn gesungen haben, als sie mit ihm in Auschwitz in die Gaskammern geführt wurde.

Nach der Begrüßung von Direktor Timo Binder las der Schauspieler Dimetrio-Giovanni Rupp aus dem Kapitel "Peterchens Mondfahrt" aus "Ertrinken", die Klasse 8b gemeinsam die Passage "Neujahrsball". Oberbürgermeisterin Margret Mergen zeigte sich in ihrer Ansprache beeindruckt von der großen Besucherzahl und fragte: "Was macht unsere Gesellschaft human?"

Es gehe darum, etwas gegen das schleichende Gift der Verachtung zu tun. Fremdes lehne man oft ab. "Wir zuerst" zu sagen, sei immer leicht, "wir in Baden-Baden wollen aber unsere vielfältige Gesellschaft leben" so Mergen. Die Stadt sei in den vergangenen Jahrzehnten für viele Flüchtlinge Heimat geworden.

Eine Stecknadel hätte man fallen hören können, als Angelika Schindler das Buch "Ertrinken" vorstellte und ein Porträt Durlachers zeichnete. Dieser hat sein Buch aus der Perspektive des kleinen Jungen geschrieben. Er schildert, wie er als jüdisches Kind vom ersten Schultag an von der Klassengemeinschaft abgesondert wird, wie der Schulweg durch die Stephanienstraße zur Vincentischule ein Angstweg wird. "Es ist nicht nur eine gestohlene Kindheit, sondern eine zerstörte Kindheit voller traumatischer Erfahrungen", stellte Schindler fest, und sie ergänzte: "Gerhard ist noch zu klein, um die Zusammenhänge zu verstehen, aber er spürt die Bedrohung um ihn herum, und sie frisst sich tief in seine Seele." Weitere Passagen brachten Elke Beneke und Eva Egloff vom Verein "Leselust" zu Gehör, bevor Kurt Hochstuhl, der Leiter des Staatsarchivs Freiburg und früherer Schüler des Gymnasiums Hohenbaden daran erinnerte, dass es noch keine moderne Stadtgeschichte von Baden-Baden gebe, die ein Bild der Menschen als Subjekte, als Leidende oder Handelnde zeichne. Auch vor diesem Hintergrund kann Durlachers Buch als ein wertvolles zeitgeschichtliches Dokument betrachtet werden.

Hampp gab einen Ausblick auf weitere Veranstaltungen der Aktion. Unter anderem wird Durlachers Tochter Jessica im Mai in die Kurstadt kommen, und auf dem Dachboden der Stiftskirche wird es eine von zahlreichen geplanten Lesungen geben.