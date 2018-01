Zwei Schulen geben Einblicke in ihre Angebote



Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Beide Bildungseinrichtungen verbindet vieles, gemeinsam werden rund 3000 Schüler unterrichtet. So lag es nur nahe, dass die Robert-Schuman-Schule gemeinsam mit der Louis-Lepoix-Schule einen Tag der offenen Tür veranstaltete. Zur Begrüßung wiesen Schüler mit Plakaten optisch auf das breitgefächerte Bildungsangebot hin. Es war eine freundschaftliche Geste, die ebenfalls Schulterschluss demonstrierte, dass die beiden Schulleiterinnen Reinhilde Kailbach-Siegle und Gabriela Krellmann nach der musikalischen Einstimmung durch Dominik Israel die Angebote der jeweils anderen Schule vorstellten. Dazu zählen bei der Louis-Lepoix-Schule die Berufsfelder Farbtechnik und Raumgestaltung, die neben Malern und Lackierern auch Bühnenmaler und -plastiker einschließt, Körperpflege mit Maskenbildern und Friseuren, Ernährung, Druck- und Medientechnik sowie Elektrotechnik. Weiter gibt es ein Vorqualifizierungsjahr mit und ohne Deutschkenntnisse oder das Technische Berufskolleg I und II, aber auch ein Besuch des Technischen Gymnasiums ist möglich mit den Profilen Informationstechnik oder Gestaltungs- und Medientechnik. Bei der Robert-Schuman-Schule können in den Vollzeitschularten alle Bildungsabschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum vollwertigen Abitur, dieses über die Berufsoberschule für Sozialwesen oder das Wirtschaftsgymnasium, erreicht werden. Teilzeitschularten werden angeboten für kaufmännische Berufsschüler, es gibt das Duale Berufskolleg für Abiturienten, die Berufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie Zusatzqualifikationen. Zudem gehören die Pflegeschularten für Altenpflege und Altenpflegehilfe sowie die Weiterbildung in der Pflege zum Angebot. OB Margret Mergen zeigte sich als Schulträger "unglaublich stolz auf diese Bildungslandschaft der Stadt" mit einer beeindruckenden Bandbreite und hohen Qualität. Im Verlauf der dualen Ausbildung seien hier schon mehrere Jahrgangsbeste sowie Landes- und sogar Bundespreisträger hervor gegangen. Sie empfahl den jungen Leuten, nicht nur ein Studium ins Auge zu fassen, sondern angesichts des Fachkräftemangels im wirtschaftlich boomenden Südwesten die duale Ausbildung in die Berufswahl miteinzubeziehen. Während des umfassenden Tagesangebotes hatten die Besucher die Möglichkeit, an Fachvorträgen oder Workshops teilzunehmen. Textiles Werken wurde ebenso vorgestellt wie Farbe in Bewegung, die Herstellung von Pfefferminzdrops oder von der Natur gezeichnete Kurven. In der Suppenküche lockte Deftiges, während es über den Gang bei den Konditoren süße Gaumenfreuden zu verkosten gab, das Modellieren von Marzipanfiguren in der Praxis erläutert wurde oder das Schaubacken lockte. Maler und Lackierer ließen sich ebenso bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen wie Maskenbildner oder Friseure, die auf Wunsch auch gerne an der Haarpracht der Besucher Hand anlegten oder zeigten, wie eine Perücke geknüpft wird. Digitale Fotografie oder die Herstellung von Collegeblöcken mit individuellem Cover luden zum Mitmachen ein, kreative Techniken, Dekorationsmalerei oder Porträtzeichnen zählten ebenfalls zu dem breiten Angebot. Zahlreiche Besucher nutzten den Tag, um sich in beiden Bildungseinrichtungen zu informieren.

