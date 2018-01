Tolle sportliche Leistungen gewürdigt

Baden-Baden - Leia Braunagel ist Baden-Badens Sportlerin des Jahres 2017. Die U18-Vizeweltmeisterin im Diskuswerfen erhielt am Freitagabend in der Akademiebühne aus den Händen von Oberbürgermeisterin Margret Mergen ihre Auszeichnung. Bei den Männern kürte die Jury Nico Maier zum Sportler des Jahres, er ist in seiner Altersklasse unter 18 Jahren Deutscher Meister im Kugelstoßen. Und die Mannschaft des Jahres 2017 ist die Gesamtmädchenmannschaft des Kunstradsportvereins Rebland in Varnhalt.

Die 6er-Einrad-Mannschaft U19 hat im vergangenen Jahr bei der Deutschen Meisterschaft den ersten Platz belegt und hält den Europarekord. Und auch die 4er-Einrad-Mannschaft konnte 2017 die Deutsche Meisterschaft gewinnen und ist amtierender europäischer Rekordhalter.

Rund 200 Gäste waren zu der Sportlerehrung gekommen, die der Präsident des Sportausschusses, Armin Zeitvogel, eröffnete. Oberbürgermeisterin Margret Mergen erklärte in ihrer Rede, alle auszuzeichnenden Sportler hätten im vergangenen Jahr tolle Leistungen gebracht, dazu gehöre nicht nur viel Training, sondern es gelte auch immer wieder, den inneren Schweinehund zu besiegen. Und nach Niederlagen komme es darauf an, wieder aufzustehen, so die OB.

Erstmals in seiner Funktion als Sportbürgermeister dabei, übernahm Roland Kaiser einige der Ehrungen. Auf die Frage von Moderatorin Carolin Senn, welche Ziele er verfolge, erklärte Kaiser, er wolle Baden-Baden noch besser aufstellen und Veranstaltungen wie die Turn-Gala oder den Heel-Lauf fest etablieren.

Lothar Volle, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau, betonte im Interview mit Senn, Sport sei etwas Verbindendes, die Sparkasse unterstütze etwa 100Sportvereine. Dem Vater des Weltklasse-Gehers und Olympiateilnehmers Carl Dohmann überreichte Volle als Ehrenpreis einen Scheck in Höhe von 250 Euro, Carl Dohmann konnte die Auszeichnung selbst nicht in Empfang nehmen, weil er sich im Trainingslager in Südafrika befindet. Für die Jugendförderung beim Sportring Yburg in Steinbach nahm dessen Vorsitzender Erwin Karcher einen Scheck in Höhe von 1000Euro von Lothar Volle in Empfang. "Wir werden das Geld für Trainingslager und verschiedene Veranstaltungen verwenden", sagte Karcher. Eine Sonderehrung des Sportausschusses gab es für den 86 Jahre alten Marathonläufer Arne Haase. Gebürtig aus Schleswig-Holstein lebt er seit dem Jahr 2000 in der Kurstadt. Beim Frankfurt-Marathon im vergangenen Jahr benötigte er für die Strecke fünf Stunden, 55 Minuten und drei Sekunden.

Im Unterhaltungsteil des Abends zeigten die "Latin-Kids" der Tanzlehrerin Polina Polyokova vom Tanzclub Baden-Baden, was sie schon alles gelernt haben. Die Fünf- bis 17-Jährigen präsentierten unter anderem ihre Choreografie zu dem Lied "Shut up and dance".

Sehr beeindruckend waren die Auftritte der Mädchenmannschaften des Kunstradvereins Rebland in Varnhalt. Sie zeigten erstaunliche Figuren und Kunststücke, und manchmal wirkten ihre Choreografien wie ein Ballett auf Rädern. Für ihre selten zu sehenden Leistungen wurden die Sportlerinnen mit langanhaltendem Applaus gefeiert.