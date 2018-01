Gardinen, Traumdeuter, Tänze und Musik

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm bei einem "Bunten Abend" hat der Narrenclub Varnhalter Rebschenkele (NCVR) einen ersten glanzvollen Höhepunkt der diesjährigen Fastnachtskampagne gesetzt. Am ersten von zwei Veranstaltungsterminen flossen beim Abschied der Gardinen auf der Bühne der Yburghalle sogar die Tränen. Die Gardinen waren eine neunköpfige Damengruppe mit ihrem Gitarristen Martin, die gesanglich und mit viel Humor das Varnhalter Faschingstreiben elf Jahre lang bereichert haben. Ihr Markenzeichen: charmant vorgetragene überspitzte Geschichtchen mit lokaler Prägung, kräftig gewürzt mit etlichen Klischees. Auch beim letzten Auftritt hatten die Gardinen die Fans auf ihrer Seite. Sie bekannten freimütig: "Jedes Jahr war wunderbar." Zu populären Melodien huldigten sie dem Wischmopp, besangen die Qualen von Schwarzwälder Füß' in Damenschuhen mit den Worten "unbequem, aber wunderschön". Oder sie wunderten sich nach einer Party-Nacht: "Ich bin in Neiwier, was mach ich hier?" Sie verabschiedeten sich von ihrem Publikum mit einem grandiosen "Handtaschen"-Auftritt. Das NCVR-Präsidium hat den diesjährigen Fastnachtsorden eigens den Gardinen gewidmet, erfuhren die anwesenden Narren von Sitzungspräsident Ferdinand Burkart. Die Gardinen-Mädels entstammen ursprünglich der NCVR-Tanzgarde. Dass deren Zukunft gesichert ist, das bewiesen die jungen Tänzerinnen beim Einzug des Prinzenpaares Marion I. und Heiko I. sowie bei weiteren Showtänzen. Ihre Nachahmer fanden die Gardetänzerinnen mit ihren farbenprächtigen Tanzkleidchen bei dem Männerballett, das den bunten Abend mit kuriosen Tanzfiguren krönte. Zuvor taten sich Iris Huck und Vera Reith vor einer Bettkulisse als Traumdeuter hervor, indem sie die Weltpolitik, aber auch das lokale Geschehen kritisch unter die Lupe nahmen. Verlogen sei die Behauptung der Anwohner des Steinbacher Neubaugebietes, wenn sie das Wohl der Kinder vorschieben würden, um den Bau eines Pflegehauses für ältere Menschen zu verhindern. "Wer wird diese Kritiker einmal pflegen?", fragten die beiden Sandmännchen und schlugen vor, das evangelische Pflegeheim auf dem ausgedienten Varnhalter Bolzplatz zu bauen. Nachdem die Steinbacher Strandhasen ohne Vereinsfastnacht im vergangenen Jahr "heimatlos" geworden waren, zogen sie mit einem originellen Auftritt ins Fastnachtsexil nach Varnhalt. Ganz schön auf Draht zeigten sich die Reblandhexen bei einem Tanz mit Holzmaske in düsterer Stimmung. Gelungene Büttenreden bestritten die Fastnachter befreundeter Narrenclubs wie etwa Melina Müller vom Kartunger Narrenclub (KNC) als selbstkritische, aber schlagfertige Putzfrau Frieda sowie ihr KNC-Mitstreiter Thomas Boos in der Figur als "Junge vom Lande". Brian Mellinger vom Dollemer Narrenclub (DNC) schlüpfte in die Rolle eines eingebildeten Kranken, der zusammen mit seinem Hausarzt die Pharmaindustrie eifrig am Leben erhält. Als echter Badener und bekennender Gälfiäßler - zu erkennen am gelben Propeller - klopfte "Opa Karl" alias Bernd Lutz scharfzüngige Sprüche über die badische Lebensphilosophie. Franz Köninger begleitete den Abend am Keyboard und am Akkordeon musikalisch.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Achern

Bienenweiden auf den Äckern Achern (nr) - Das Verhältnis zwischen Imkern und Landwirten ist mitunter etwas angespannt. Dabei hat sich auf Feld und Flur in den vergangenen Jahren einiges zugunsten der Bienen verbessert. Auch die Aussaat von Begrünungsmischungen mit Wildpflanzen hilft den Insekten (Foto: lra). » Weitersagen (nr) - Das Verhältnis zwischen Imkern und Landwirten ist mitunter etwas angespannt. Dabei hat sich auf Feld und Flur in den vergangenen Jahren einiges zugunsten der Bienen verbessert. Auch die Aussaat von Begrünungsmischungen mit Wildpflanzen hilft den Insekten (Foto: lra). » - Mehr Erfurt

Friedhof als Ort der Begegnung Erfurt (pr) - Die Diskussion um die Vielfalt der Bestattungsformen ist heute so kontrovers wie nie zuvor, und der Friedhof verliert als klassischer Ort der Trauer zunehmend seine Monopolfunktion. Die Gesellschaft wird sich weiter verändern und das hat auch Folgen für die Friedhofskultur (Foto: pr). » Weitersagen (pr) - Die Diskussion um die Vielfalt der Bestattungsformen ist heute so kontrovers wie nie zuvor, und der Friedhof verliert als klassischer Ort der Trauer zunehmend seine Monopolfunktion. Die Gesellschaft wird sich weiter verändern und das hat auch Folgen für die Friedhofskultur (Foto: pr). » - Mehr