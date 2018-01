DRK-Hundestaffel freut sich über spezielle Fahrzeuge

Der Mischlingsrüde Fynn ist etwas ganz Besonderes. Der Vierbeiner ist wie Kollege Mogli ein ausgebildeter Rettungshund, genauer gesagt: ein Flächensuchhund. Im vergangenen Jahr rettete der neunjährige Rüde innerhalb von acht Minuten in der Nähe von Bad Rippoldsau einen vermissten dementen 89-jährigen Mann das Leben, erzählt dessen Herrchen Christian Busch, im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt. Busch ist der stellvertretende Leiter der Rettungshundestaffel, angesiedelt beim DRK Bühl-Achern.

Das Einsatzgebiet der Rettungshundestaffel ist groß und reicht von Offenburg bis nach Karlsruhe, vom Mummelsee über den Stadtkreis Baden-Baden bis ins Murgtal hinein. "1973 gegründet, ist es die älteste DRK-Hundestaffel in ganz Deutschland", hob Felix Brenneisen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Kreisverbands Bühl-Achern, am Samstagnachmittag im Rahmen der Feierstunde im DRK-Rettungszentrum Baden-Baden stolz hervor.

Die Einrichtung verfügt über 18 Mensch-Hunde-Teams. Sie werden in der Regel zu 25 Einsätzen pro Jahr gerufen, um vermisste Personen im Wald oder in der Fläche aufzuspüren und zu retten. Brenneisen: Mit der Indienststellung der beiden Fahrzeuge könne man nun auch wieder die gesetzliche Vorgabe von 60 Minuten bis zum Erreichen des Einsatzortes einhalten, so Felix Brenneisen weiter. Ganz besonders dankte er den ehrenamtlichen Kräften, die sich dafür auf die Suche nach Spendern und Sponsoren gemacht hatten. Mehr als 220 Firmen seien angeschrieben worden, es seien aber nur 17 Rückmeldungen zu verzeichnen gewesen, berichtete Brenneisen. Drei Privatpersonen hätten sich zu einer Spende bereiterklärt. Auf diese Weise kamen rund 16000 Euro zusammen. Mit dem Geld konnten die beiden gebrauchten Fahrzeuge umgerüstet werden. Auf den Weg machte sich die Gruppe vor acht Monaten, so Christian Busch. Ein Jahr lang mussten die Rettungshundeteams auf ihre Privatautos zurückgreifen, um zum Einsatzort zu gelangen, nachdem eines der alten Fahrzeuge mit Motorschaden liegengeblieben war.

Die Fahrzeugweihe übernahmen Michael Winkler, evangelischer Pfarrer, und Pastoralreferent Norbert Kasper von der ökumenischen Notfallseelsorge. Den Hunderettern dankte auch Michael Pfeiffer, Bürgermeister von Gaggenau und neuer Aufsichtsratsvorsitzender des DRK-Kreisverbands Rastatt. Eines der Fahrzeuge wird seinen Platz im Rettungszentrum Gaggenau finden. Die beiden anderen Kleinbusse werden in Karlsruhe und Oberachern stationiert.

Die an der Feier teilnehmenden Hunde nahmen den Menschenauftrieb und das große Interesse an ihrer Person gelassen hin. Das bis zu drei Jahre dauernde Ausbildungs- und Trainingsprogramm erfordert viel Zeit. Dafür gelten die einheitlichen Regelungen des Rettungswesens.

Im Gegensatz zu Trümmer-, Lawinen- oder Wassersuchhunden werden die DRK-Hunde in der Fläche wie beispielsweise im Wald eingesetzt. Wer in Rente geht, darf sich aber immer noch an Tagen der offenen Tür oder im Rahmen des Kinderferienprogramms sich seine Streicheleinheiten abholen. Die Hundeteams sind auch immer Mitglieder der jeweiligen DRK-Bereitschaft.