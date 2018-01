Omi mit Dutt dirigiert mit Stricknadeln

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Noch selten kamen beim überaus beliebten närrischen Konzert der Philharmonie so viele Besucher fastnachtlich kostümiert in den voll besetzten Weinbrennersaal, in dem sie neben einem sprühenden Feuerwerk beschwingter Melodien herrlicher Klamauk fast im Minutentakt erwartete. Angesichts der fantasievoll verkleideten Musiker als bäriger Neandertaler, Pippi Langstrumpf oder Taucher, als Pinguin, dem erst die Luft aus seinem dicken Bauch gelassen werden musste, damit er überhaupt spielen konnte, oder Konzertmeister Yasushi Ideue als fescher Mexikaner enttäuschte Chefdirigent Pavel Baleff anfangs etwas mit seinem schlichten schwarzen Anzug. Doch wer ihn kennt, wusste um seine Schlitzohrigkeit, die sich nach dem furiosen Auftakt mit der Ouvertüre zu Johann Strauß' "Karneval in Rom" in köstlichen Einfällen Bahn brach und permanent zu Lachsalven herausforderte. Kaum hatte Moderator Berth Wesselmann, der sich charmant als Madame Pernelle aus Tartuffe präsentierte, auf die Eigenheiten des Balletts der Schneeflocken von Jacques Offenbach hingewiesen, spannte Baleff schon seinen Schirm auf, um sich gegen das tanzende Schneegestöber zu schützen, das sein Konzertmeister auf ihn herab rieseln ließ. Von eisiger Froststarre war in dem munteren Stück jedenfalls so gar nichts zu spüren. Die schon erheiternd verwirrende Ansage der "Trois pièces pour orchestre" von Gabriel Pierné, von denen lediglich zwei gespielt wurden, allerdings in umgekehrter Reihenfolge, gipfelte in schallendem Gelächter beim Anblick Baleffs als handarbeitende Omi mit Dutt, die ihre Musiker mit den Stricknadeln dirigierte beim "Chanson de la grande-maman". Ein etwas tollpatschiger Musikus baute derweil hinten am Bühnenrand höchst umständlich und lautstark sein Instrumentarium auf, schaffte es aber auf die Sekunde, das Becken für genau zwei Einsätze in Stellung zu bringen. Bei der beschwingten Strauß-Polka "Durchs Telefon" klangen darauf die letzten Takte im Hörer nach. Einfach hinreißend präsentierte sich der Chefdirigent als Meister der Küche in einem schönen Potpourri aus Offenbachs Operette "La Périchole", rührte beim Dirigieren immer mal wieder in seiner Schüssel und ließ Konzertmeister Yasushi Ideue abschmecken, was zu wahren Lachorgien beim Publikum führte. Sehr dynamisch ging es mit dem "Plappermäulchen" von Josef Strauß weiter, wobei eine Küchenmühle als Geräuschkulisse zum Einsatz kam. Als Geist aus Edvard Griegs "In der Halle des Bergkönigs" dirigierte der Vielseitige sodann mit zwei Meter langen Plastikarmen, deren Fortsatz sich unter großer Heiterkeit auch zum Formen fröhlicher Seifenblasen verwenden ließ. "Die Philharmonie liegt in ihren Händen", forderte darauf Moderator Berth Wesselmann das anfangs etwas zögerliche Publikum zum eigenhändigen Bühnendirigat auf. Dabei galt es nicht nur, den Musikern Mozarts kleine Nachtmusik zu entlocken, für diese unsichtbar bekamen die Kandidaten noch als Aufgabe, dies entweder in trauriger, frecher, sexy oder fix und fertiger Manier zu tun. Tosender Beifall war den wackeren Mutigen samt einer CD der Philharmonie sicher. Mit dem furiosen Finale aus Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt" durfte das Orchester danach noch lange nicht von der Bühne. Langanhaltendes rhythmisches Klatschen der restlos begeisterten Besucher brachte ihnen noch zwei Zugaben ein.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Kräftige Suppe für Narren Baden-Baden (red) - Die Fasnachtszeit verlangt den Körpern der begeisterten Narren einiges ab: Nicht nur der Genuss von Alkohol, auch das oft nasskalte oder eisige Wetter zu dieser Jahreszeit stellen die Immunabwehr auf eine harte Probe. In einer deftigen Suppe stecken viele Vitamine (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Die Fasnachtszeit verlangt den Körpern der begeisterten Narren einiges ab: Nicht nur der Genuss von Alkohol, auch das oft nasskalte oder eisige Wetter zu dieser Jahreszeit stellen die Immunabwehr auf eine harte Probe. In einer deftigen Suppe stecken viele Vitamine (Foto: pr). » - Mehr