Sinzheim: Neue Gebühren für Marktstände Sinzheim (cri) - Für die zwei Mal im Jahr stattfindenden Jahrmärkte in Sinzheim hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für neue Gebührensätze entschieden und die dafür notwendige Änderung der Satzung der Marktgebührenordnung beschlossen. Es betrifft den traditionell am zweiten Sonntag nach Ostern stattfindenden Frühjahrsmarkt und den am dritten Sonntag im Oktober abgehaltenen Kirchweihmarkt. Außerdem stimmten die Räte zu, dass die Marktgebühren für in Sinzheim angemeldete Gewerbebetriebe im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung von der Gemeinde übernommen werden und nicht wie zuvor nur Mitglieder der Gemeinschaft der Sinzheimer Fachbetriebe (Gefa) - mit Einschränkungen: Sofern es sich nicht um den Verkauf von Speisen und Getränken auf überwiegend öffentlichem Grund oder um den Betrieb von Fahrgeschäften sowie Unterhaltungs- und Geschicklichkeitsspielen einschließlich Automaten handelt. Die Kosten für die Kommune hat die Verwaltung auf rund 500Euro jährlich veranschlagt. Die Gebühren waren zuletzt im Jahr 2006 neu festgesetzt worden. Die neue Kalkulation sei im Vorfeld mit Gefa-Vertretern besprochen worden, heißt es vonseiten der Verwaltung. Zukünftig soll auch ein Marktplan erstellt werden, auf dem alle verfügbaren Flächen eingezeichnet sind. Für Verkaufsstände (durchschnittliche Tiefe drei Meter) sowie Stände für Unterhaltungs- und Geschicklichkeitsspiele (außer Automaten) gilt je laufendem Frontmeter und Markttag dreiEuro bei einer Anmeldung bis spätestens acht Wochen vorher, fünfEuro bei einer Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vorher, danach siebenEuro. Fahrgeschäfte kosten je Markttag 20 bis 500Euro. Eine Stand-, Wagen- oder Zeltbewirtung schlägt mit 10 bis 500Euro zu Buche. Bei der großen Spannbreite der Kosten hänge die verlangte Summe von der Größe des Fahrgeschäfts ab, erläuterte Hauptamtsleiter Ronald Pfefferle in der Sitzung. Im Übrigen sei man um jeden Stand froh, der sich für die Jahrmärkte anmelde. Für Weihnachtsmärkte gelte eine eigene Gebührenordnung, die auch noch aktualisiert werde. Den Strom bei den Ständen extra zu berechnen, wie Gemeinderatsmitglied Matthias Schmälzle (Grüne) vorschlug, sei zu aufwendig, hieß es. Die Stromkosten der größeren Fahrgeschäfte seien bekannt, teilte Bodo Kopp, Geschäftsführer der Gemeindewerke Sinzheim in der Sitzung mit. Sie lägen zwischen 80 und 120Euro. Das könne man bei der variablen Pauschale (20 bis 500 Euro) pro Markttag einpreisen, erklärte Bürgermeister Erik Ernst. Das Konzept sei in sich schlüssig, sonst habe man zu viel Aufwand.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben