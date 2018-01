Ehemann bestätigt Aussagen seiner Frau Von Sarah Reith Baden-Baden - Am Ende des inzwischen 13. Verhandlungstages ist gestern Nachmittag im Fall der Rechtsanwältin aus der Region, der unter anderem Betrug und Untreue vorgeworfen wird, und ihres Ehemannes die Beweisaufnahme eröffnet worden. Wie berichtet, hatten sich allein die Einlassungen der Angeklagten über mehr als sechs Prozesstage hingezogen. Gestern beendete sie nun ihre Aussagen. Auch ihr mitangeklagter Ehemann, ein Steuerberater, machte seine Angaben zu den Tatvorwürfen. Laut Staatsanwaltschaft sollen die beiden ein betagtes Baden-Badener Ehepaar um sein Vermögen gebracht haben. Das bestritt aber auch der Ehepartner der Rechtsanwältin, dem unter anderem Beihilfe zur Untreue und gemeinschaftlicher Wucher zur Last gelegt werden, entschieden. Er bestätigte die Aussagen seiner Frau, dass man stets im Sinne und auf Wunsch des betagten Paares gehandelt und lediglich das Ziel verfolgt habe, das Vermögen des betagten Paares vor deren Adoptivtochter zu schützen. Die Anklage entbehre "jeder Grundlage". "Versuchte Erpressung" oder Missverständnis? Insbesondere verwahrte er sich gegen den Vorwurf, dass die alte Dame, mit der man verschiedene Rechtsgeschäfte abwickelte, zu diesem Zeitpunkt bereits geschäfts- und testierunfähig gewesen sei. Sie habe sich seiner Einschätzung nach "altersentsprechend" verhalten. Recht ausführlich nahm der Angeklagte darüber hinaus Stellung zu einem weiteren Anklagepunkt der Staatsanwaltschaft, der nicht in Verbindung zu den Begebenheiten mit dem betagten Ehepaar steht: Dabei geht es um eine Erbschaftsstreitigkeit, die seine Frau nach dem Tod ihrer eigenen Mutter mit ihrem Stiefvater vor Gericht ausgefochten hat. Weil seine Frau ihrem Stiefvater gegenüber Pflichtteilsansprüche geltend machte, die dieser nicht akzeptierte, habe der Angeklagte seinen Schwiegervater am Telefon zu erpressen versucht, unterstellt die Staatsanwaltschaft. Er habe seinem Schwiegervater gesagt, dass ein Testament aufgetaucht sei und ihn dann bedroht: Er solle binnen 24Stunden den Wünschen seiner Frau und ihres Bruders entsprechen, ansonsten werde man ihn wegen Prozessbetrugs anzeigen. Ganz anders schilderte der Angeklagte nun das besagte Telefonat: Er habe dieses nicht als "Drohung" getätigt, betonte er. Er habe dem Schwiegervater, nachdem er von einem Testament erfahren hatte, lediglich "vorschlagen" wollen, die Forderungen seiner Frau und ihres Bruders zu erfüllen, und seine Befürchtung geäußert, dass es sonst zu einer solchen Anzeige wegen Prozessbetrugs kommen könne. Diese Befürchtung habe sich später tatsächlich bewahrheitet: Sein Schwager habe eine entsprechende Anzeige erstattet. Kritik am eigenen Stiefvater Auch seine Ehefrau, die Angeklagte, hatte sich zuvor über die Streitigkeiten mit ihrem Stiefvater geäußert. Von dem Anruf ihres Mannes habe sie nichts gewusst, betonte sie - ließ aber keinen Zweifel daran, dass sie den "Erpressungsversuch" für unwahrscheinlich halte. Die Version ihres Stiefvaters sei "unwahrscheinlich", zudem habe dieser ihren Mann erst zwei Jahre nach der angeblichen Tat angezeigt und nicht etwa schon während der Erbschaftsstreitigkeiten vor Gericht, wo er das hätte "ausschlachten können". Ihren Stiefvater, der ebenfalls Anwalt ist, kritisierte sie immer wieder. Dieser habe falsche Aussagen gemacht, habe die Staatsanwaltschaft manipulieren und täuschen können. Schon früher habe er Diebstähle begangen und gegen das Gesetz verstoßen. Sie warf ihm auch "Geldgeilheit und Profitsucht" vor. Die Verhandlung wird am Freitag, 2. Februar, fortgesetzt. Dann soll es mit der Vernehmung von einem mit dem Fall betrauten Kriminalhauptkommissar weitergehen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Weitere Verfahren im Drogenmilieu Baden-Baden (sre) - Eine solche Indoor-Plantage mit Cannabis-Pflanzen (Symbolfoto aus Lüneburg: dpa) ist kürzlich in einem Haus am Leopoldsplatz gefunden worden. Staatsanwalt Michael Klose steht im Interview Rede und Antwort über laufende und künftige Drogenverfahren. » Weitersagen (sre) - Eine solche Indoor-Plantage mit Cannabis-Pflanzen (Symbolfoto aus Lüneburg: dpa) ist kürzlich in einem Haus am Leopoldsplatz gefunden worden. Staatsanwalt Michael Klose steht im Interview Rede und Antwort über laufende und künftige Drogenverfahren. » - Mehr Bühl / Schwarzwaldhochstraße

Bußgeldbescheid rechtmäßig Bühl/Schwarzwaldhochstraße (gero) - Der Bußgeldbescheid des Amtsgerichts Rastatt ist rechtmäßig. Zu diesem Ergebnis kam das Oberlandesgericht Karlsruhe. Das Amtsgericht hatte gegen die Eigentümer der Hundseck-Ruine ein Bußgeld von 7 500 Euro verhängt (Foto: gero). » Weitersagen (gero) - Der Bußgeldbescheid des Amtsgerichts Rastatt ist rechtmäßig. Zu diesem Ergebnis kam das Oberlandesgericht Karlsruhe. Das Amtsgericht hatte gegen die Eigentümer der Hundseck-Ruine ein Bußgeld von 7 500 Euro verhängt (Foto: gero). » - Mehr