Kurstadt profitiert, der Nationalpark auch

Baden-Baden - Knapp fünf Jahre ist es her, da hat der Gemeinderat fast einstimmig entschieden, 421 Hektar stadteigenen Wald in den damals geplanten Nationalpark einzubringen. Eine wegweisende Entscheidung - für die Kurstadt ebenso wie für den Nationalpark, wie dessen Leiter Thomas Waldenspuhl (Foto: dpa) gestern sagte. Das damalige Votum im Gemeinderat sei für die Landesregierung wesentlicher Auslöser gewesen, das Schutzgebiet in seinem heutigen Zuschnitt festzulegen. Auch heute spiele der Baden-Badener Gebiets-Teil eine besondere Rolle.

"Das Areal umfasst nur 4,2 Prozent der Gesamtfläche des Nationalparks, es ist für uns aber fachlich sehr interessant", betonte Waldenspuhl in einem Pressegespräch. Denn 78 Prozent der Baden-Badener Fläche sei Kernzone - die Stadt habe das damals so gewünscht. Das bedeutet, dass sich hier schon jetzt die Natur weitgehend unbeeinflusst von außen entwickeln kann. Das ist ein Zustand, den weite Teile des restlichen Nationalpark-Gebiets erst in vielen Jahren oder Jahrzehnten erreichen werden. "Deshalb können wir hier viele Sachen ausprobieren", sagte Waldenspuhl. Beispielsweise beim Umgang mit dem Borkenkäfer oder den Wildtieren sei der Baden-Badener Wald ein tolles Testfeld.

Dass die Ratsentscheidung im Frühjahr 2013, die damals für Aufsehen im Bundesland sorgte, richtig war, daran gibt es heute auch im Gemeinderat nur wenig Zweifel. Fast fraktionsübergreifend bekam Waldenspuhl, der gestern auch dem Gremium Rede und Antwort stand, Lob für die Arbeit seiner Behörde zu hören. Lediglich aus den Reihen der FBB und der FDP kamen keine Fragen oder Anmerkungen - auch keine kritischen.

Haus Falk: Ausstellung, Treffpunkt, Pädagogik

Waldenspuhl dankte dem Gemeinderat für sein damaliges Votum. Das Gremium habe entscheidend mitgeholfen, das Projekt Nationalpark endgültig auf den Weg zu bringen. Heute verbringen nach seinen Worten zehn Prozent der Besucher des Nationalparks ihre Zeit auf Baden-Badener Gemarkung. Die Attraktionen Wildnispfad, Luchspfad und Badener Höhe seien ein Pfund, mit dem die Stadt auch bei der Tourismuswerbung wuchern könne. Und auch in Zukunft wolle man ein Augenmerk auf das Baden-Badener Gebiet im Nationalpark legen: "Wir planen eine Weiterentwicklung des Wildnispfades als Erlebnispfad zum Thema Tierbehausungen", so Waldenspuhl. Der Bau der 2017 fertiggestellten Erlebnisplattform Adlerhorst habe dafür die Basis gelegt.

Vorgesehen ist auch die Umwandlung des Hauses Falk am Plättig, das zuletzt als Waldarbeiter-Unterkunft genutzt worden war, in eine Ranger-Station. Dort sollen Möglichkeiten für Wildnis-, und Naturbildung geschaffen werden. Das Haus soll pädagogischer Treffpunkt werden mit einer Ausstellung und Unterrichtsräumen, wo Jugendliche an die Themen Wildnis und Wald herangeführt werden. Es sei wichtig, diese Dinge wortwörtlich "begreifbar" zu machen, sagte Waldenspuhl, weil viele Kinder heute ohne Berührung mit der wilden Natur aufwüchsen. Zudem sei es der ideale Anlaufpunkt für Nationalpark-Besucher, die von der Kurstadt aus ins Schutzgebiet kämen. Der Umbau des Gebäudes liege jedoch in der Hand des Landesbetriebs Vermögen und Bau. "Sobald die Ja sagen, legen wir los", versprach Waldenspuhl.

Bus nach Freudenstadt "hoffentlich stündlich"

Profitieren wird die Kurstadt nach seinen Worten auch von den geplanten Verbesserungen bei der Verkehrsanbindung. Eine regelmäßige durchgehende Busverbindung vom Bahnhof Oos nach Freudenstadt sei vorgesehen - "hoffentlich stündlich", so Waldenspuhl. Die Planung dafür soll im Sommer verabschiedet werden. "Dann geht es um die Finanzierung. Das Land wird sicher was dazugeben, aber nicht alles zahlen", machte er klar, dass Stadt und Landkreise gefordert seien. Klar sei aber auch: "Wenn das Besucherzentrum am Ruhestein 2020 in Betrieb geht, dann müssen die Busse fahren."