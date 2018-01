Ab Samstag fahren Busse wieder in der Allee

Sinzheim

Jahrmärkte: Neue Satzung Sinzheim (cri) - Für die zwei Mal im Jahr stattfindenden Jahrmärkte in Sinzheim (Foto: Fauth-Schlag/Archiv) hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für neue Gebührensätze entschieden und die dafür notwendige Änderung der Satzung beschlossen. » Weitersagen (cri) - Für die zwei Mal im Jahr stattfindenden Jahrmärkte in Sinzheim (Foto: Fauth-Schlag/Archiv) hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für neue Gebührensätze entschieden und die dafür notwendige Änderung der Satzung beschlossen. » - Mehr

Rheinstetten

Unfall unter Drogeneinfluss Rheinstetten (red) - Einen Sachschaden von rund 9 000 Euro hat am Sonntag ein 56-jähriger Mann in Rheinstetten verursacht. Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war der Autofahrer auf einen geparkten Mercedes in der Rastatter Straße aufgefahren (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Einen Sachschaden von rund 9 000 Euro hat am Sonntag ein 56-jähriger Mann in Rheinstetten verursacht. Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war der Autofahrer auf einen geparkten Mercedes in der Rastatter Straße aufgefahren (Symbolfoto: dpa). » - Mehr