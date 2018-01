Varnhalt hofft auf störungsfreien Verlauf

Baden-Baden - Mit viel Herzblut hängen die Organisatoren des Varnhalter Umzuges an ihrem Brauchtum. Keine Mühen scheuen die Verantwortlichen der Reblandhexen und des Narren-Clubs Varnhalter Rebschenkele (NCVR), um den närrischen Lindwurm am kommenden Samstag, 3.Februar, sicher und ohne Zwischenfälle durch den Reblandort schlingern zu lassen.

Dass mit den Mühen auch Kosten verbunden sind, liegt auf der Hand. Das bereits im Vorjahr erstmals angewandte Sicherheitskonzept ist deutlich erweitert worden. Nach den letztjährigen Fehltritten zahlreicher Jugendlicher stand die Durchführung des Varnhalter Umzuges - zumindest aus polizeilicher Sicht - kurzzeitig auf der Kippe (wir berichteten).

Ein zehn Mann starkes Security-Team wird unter anderem die jetzt durch Schneisen geregelten Zugänge zum Umzug sichern und auch entlang der Wegstrecke patrouillieren. Außerdem wird das Umzugsgelände, hauptsächlich im Bereich der Kirche, mit Zäunen abgesichert werden. "Das hat uns die Polizei empfohlen, damit potenzielle Gefährder in den dortigen Reben kein Rückzugsgebiet und Versteck finden können", erläutert NCVR-Vizepräsident Peter Dresel. Voraussetzung dafür, um diese Maßnahmen umsetzen zu können, ist, dass das Hausrecht an die beiden Veranstalter übertragen wird. "Dafür haben wir lange gekämpft", sagt NCVR-Präsident Martin Lörch im BT-Gespräch.

Die Stadtverwaltung Baden-Baden hatte in der Vergangenheit immer wieder ein überarbeitetes und schlüssiges Sicherheitskonzept von den beiden Vereinen gefordert. Doch erst mit der Übertragung des Hausrechtes konnten detaillierte Planungen erfolgen. "Wir haben jetzt das Recht, Taschen zu kontrollieren und bereits alkoholisierten Personen keinen Zutritt zum Umzugsgelände zu gewähren", erklärt Markus Knopf aus dem Vorstand der Reblandhexen.

Das neue Konzept mit ausreichend Fluchtwegen und der Gewährleistung, dass die Rettungskräfte schnell navigieren können sowie die Einrichtung von zwei "Sammelplätzen" - ein Zelt und die Yburghalle - für verletzte oder alkoholisierte Personen, waren letztlich für den Fortbestand der Veranstaltung maßgeblich.

In Summe werden mehr als 30 Helfer aus den beiden Vereinen sowie das Security-Team für Ordnung sorgen. Die Polizei wird ebenfalls präsent sein, ebenso wie zwei Teams des Präventionsprojektes "Hart am Limit" (HaLT).

Die Umzugsstrecke wird ab zirka 10.30 Uhr gesperrt werden. Von da an sorgen die örtlichen Vereine an insgesamt zehn Imbiss- und Getränkestationen für die Verpflegung der Gäste. Um 14.11 Uhr wird sich der närrische Lindwurm mit 78Gruppen, unterteilt in Wagen-, Musik- und Fußgruppen, in Bewegung setzen. An zwei Ständen, an der Kirche und im Lindenweg, werden die einzelnen Formationen anmoderiert und dem Publikum vorgestellt. Im Anschluss sorgen die Reblandhexen in der Yburghalle bei Musik und mit Auftritten befreundeter Vereine für Stimmung. Einlass ist allerdings erst ab 18 Jahren.

Durch all diese Maßnahmen, verbunden mit hohen finanziellen Auslagen, hoffen die beiden Vereine auf einen friedlichen Verlauf dieser traditionellen Veranstaltung. Denn seit über 100 Jahren gibt es den Varnhalter Umzug bereits, wie die Organisatoren erwähnen. Seit 2002 wird er in Kooperation der Reblandhexen mit dem NCVR durchgeführt, der diesen seit den 70er Jahren organisiert. In diesem Zusammenhang betonen beide Vereine im Übrigen: "Wir wollen die Jugendlichen in keinem Fall ausschließen - im Gegenteil: Junge Menschen sind bei uns willkommen - sie sollen sich eben nur anständig benehmen."